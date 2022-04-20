OneBlade – подстрижи, оформи, обръсни
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OneBlade Pro Face + Body
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QP6650/60
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Ръководство с важна информация
Декларация за съответствие за Обединеното кралство - English (US)
OneBlade Pro 360Регулируем гребен за брада, от 0,4 до 10 mm
OneBlade& OneBlade Pro Предпазна капачка
OneBlade Гребен за тяло 3 mm
OneBladeПредпазител за кожата
OneBlade ProРегулируем гребен за брада 0,4-10 mm
OneBlade Pro, OneBlade Pro 360Поставка за зареждане
OneBlade Pro& OneBlade Pro 360Калъф за пътуване
Захранващ адаптер HQ8505
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