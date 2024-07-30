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  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
  • Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие

OneBlade360 резервно ножче

QP430/50

4.6
| (3078) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие
Иновативното 360-градусово острие може да се огъва във всички посоки, за да се регулира спрямо контурите на лицето Ви. Дизайнът позволява постоянен контакт с кожата и контрол. Лесно подстригване и бръснене на труднодостъпни места – с малко движения и страхотен комфорт.
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригва, оформя и бръсне при всяка дължина на косъм без усилие

  • Подстригване, оформяне и бръснене

  • 3 x ножчета 360

  • Приляга на всички дръжки на OneBlade**

  • Ножчето издържа до 4 месеца*

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.

Подходящ за дръжки на OneBlade**

Подходящ за дръжки на OneBlade**

Подходящ за всички продукти OneBlade: OneBlade (QP25xx, QP26xx, QP27XX, QP28XX), OneBlade Pro (QP6504, QP653x, QP654x, QP665x, QP655х), с изключение на QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505

Ножче, което не се захабява лесно

Ножче, което не се захабява лесно

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

3078

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

30/07/2024

България

България

По-добро няма

Доволен съм няма пяна, няма глупави ножчета, за мен е най-доброто, отделно пази кожата

Предимства

Много

Недостатъци

Почти никакви

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продуктът има чудесни характеристики

Подарих го на приятелят ми, оформя си брадата перфектно с него, ножчетата са много издръжливи!

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/30 OneBlade

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Купих този продукт на синът ми който е тийнеджър, влиза в възраст в която започва първото почистване на мъхчето около устата, първото бръснене на мустак и въобще всичко първо що се отнася до прехода между дете и момък. Страхът от ножче за бръснене беше голям, но с този продукт толкова ме улеснихте и мен и него та чак и съпругът ми си купи същия. Доста полезен за членовете от мъжкото съсловие. Поздравления!

Предимства

Безболезнен, безумен, почиства много добре, дълга изсръжливост на батерията

Недостатъци

За сега не сме открили, може би скъпите консумативи, но си заслужават

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за QP2520/20 OneBlade

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      1. Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г. 

      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.

      2. с изключение на QP1XXX, QI1XXX, QP652x, QP651x, QP662x, QP6505