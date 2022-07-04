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  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
  • Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

OneBladeРезервно ножче

QP230/50

4.5
| (312) Отзиви | 90% препоръчват този продукт
Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма
Има система за двойна защита: слой за плъзгане, комбиниран със заоблени върхове, правещи бръсненето по-лесно и комфортно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, преминаващ през всяка дължина на косъма
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Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

Изберете Philips OneBlade – от предпочитаната марка №1 за електрически уреди за мъжка грижа1

Създаден да реже брада, а не кожа

Подстригване, оформяне и бръснене при всяка дължина на косъма

  • Подстригване, оформяне и бръснене

  • 3 x Оригинални ножчета

  • Рециклируема опаковка на хартиена основа**

  • Всяко ножче издържа до 4 месеца*

Уникална технология на OneBlade

Уникална технология на OneBlade

Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Приляга на всички дръжки на OneBlade

Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)

Ножче, което не се захабява лесно

Ножче, което не се захабява лесно

Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

312

Отзиви

90%

препоръчват този продукт

04/07/2022

България

България

Довелен съм!

При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.

Предимства

Доста добре бръснене и наобратно

Недостатъци

Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче

30/05/2022

България

България

Издръжливи и остри

Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен

Предимства

Издръжливи и доста остри

Недостатъци

Няма засега

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

18/05/2022

България

България

Отлично качество

Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче

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      1. За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.

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