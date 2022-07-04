Подстригване, оформяне и бръснене
3 x Оригинални ножчета
Рециклируема опаковка на хартиена основа**
Всяко ножче издържа до 4 месеца*
Philips OneBlade е революционен нов хибриден уред за оформяне, който може да подстригва, бръсне и създава чисти линии и ръбове при косми с всякаква дължина. Системата му за двойна защита – плъзгащо покритие, съчетано със заоблени накрайници – прави бръсненето по-лесно и удобно. Технологията му за бръснене включва бързодвижещ се режещ елемент, който преминава през всякаква дължина на косъма.
Подходящо за OneBlade (QP14xx, QP25xx, QP26xx, QP27xx, QP28xx) и OneBlade Pro (QP65xx, QP66xx)
Издръжливо ножче от неръждаема стомана, което издържа на до 4 месеца употреба*, за да се запази свежото усещане. Когато индикаторът за подмяна – икона за изваждане – се появи на ножчето, характеристиките на ножчето може вече да не са оптимални. Време е да помислите за смяна на ножчето за най-добри резултати при бръснене
4.5
от 5
312
Отзиви
90%
препоръчват този продукт
Mr. Jones
04/07/2022
България
Довелен съм!
При мен е около 3 месеца горе долу като време за използване. Но и аз го ползвам 2 - 3 пъти на седмица. При по-често използване, може и по-малко да издръжи.
Предимства
Доста добре бръснене и наобратно
Недостатъци
Малко са скъпи, но за 3 месеца е Ок.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP220/55 Сменяемо ножче
The traveler
30/05/2022
България
Издръжливи и остри
Оказаха се доста издръжливи. Аз карам 3месеца с едно ножче, което е Ок като се има предвид, че не са много евтини. Като цяло съм доволен
Предимства
Издръжливи и доста остри
Недостатъци
Няма засега
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Alex8585
18/05/2022
България
Отлично качество
Доволен съм от качеството на ножчетата и издръжливостта на батерията на тримера
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за OneBlade QP230/50 Резервно ножче
Онлайн проучване сред 16 003 мъже, използващи електрически уреди за мъжка грижа, проведено през 2024 г.
За най-добро бръснене. На базата на 2 цялостни бръснения на седмица. Действителните резултати може да варират.
Къде са наличните съоръжения за рециклиране