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Прекратен продукт

CD радиокасетофон

PX840T/12

3.7

| (3) Отзиви

Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

Портативната звукова система Philips PX840T възпроизвежда музика безпроблемно от вашите любими източници – Bluetooth, USB, CD и FM/MW радио. Вградената динамична осветителна система и 50 W изходна мощност ви позволяват да се насладите на върховно изживяване при слушане.

Виж всички предимства

с Bluetooth

Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте

  • Bluetooth

  • 50 W

  • Динамични светлини

Програмируем за 20 мелодии CD

Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.

Подсилете партито с динамична светлина

Подсилете партито с динамична светлина

Подсилете партито с динамично осветление, подчертаващо музиката ви. Осветете нощта с два студени динамични светлинни ефекта, които идват директно от високоговорителите. Включвате и изключвайте светлините с натискане на копче, без да пропускате нито един ритъм. Осветете партито както желаете, от околно успокояващо осветление до въодушевляващи ефекти като в денс клуб, едновременно давайки тон и настроение!

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управление на цифров звук за оптимизирани настройки за стил музика

Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.

Технически данни

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Отзиви

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3.7

от 5

3

Отзиви

3
1

30/04/2017

România

România

Excelent

Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PX840T Radio CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PX840T Radio CD

17/12/2016

Polska

Polska

Małe problemy ale ujdzie.

Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD

16/03/2018

Polska

Polska

Ten produkt lubi się popsuć

Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.

Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD

Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD

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