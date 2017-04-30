Прекратен продукт
PX840T/12
Наслаждавайте се на мощна музика безжично, където и да сте
Портативната звукова система Philips PX840T възпроизвежда музика безпроблемно от вашите любими източници – Bluetooth, USB, CD и FM/MW радио. Вградената динамична осветителна система и 50 W изходна мощност ви позволяват да се насладите на върховно изживяване при слушане.
Bluetooth
50 W
Динамични светлини
Програмируемото възпроизвеждане на CD дискове ви дава възможност да слушате любимите си записи в желаната от вас поредност.
Подсилете партито с динамично осветление, подчертаващо музиката ви. Осветете нощта с два студени динамични светлинни ефекта, които идват директно от високоговорителите. Включвате и изключвайте светлините с натискане на копче, без да пропускате нито един ритъм. Осветете партито както желаете, от околно успокояващо осветление до въодушевляващи ефекти като в денс клуб, едновременно давайки тон и настроение!
Управлението на цифров звук ви дава възможност да избирате измежду предварително зададени режими - Джаз, Рок, Поп или Класика, които управляват честотните ленти на звука за оптимизиране на определени музикални стилове. Всеки режим използва технология на графичен еквалайзер за автоматично регулиране на баланса на звука и подчертаване на най-важните звукови честоти в избрания от вас стил музика. При всички случаи управлението на цифров звук ви позволява да извлечете максимума от вашата музика чрез фино регулиране на баланса на звука, за да съответства на типа музика, който слушате.
3.7
от 5
3
Отзиви
Taraboste
30/04/2017
România
Excelent
Foarte bun sunet pentru o terasă cât și pentru interior. Toate funcționează impecabil.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PX840T Radio CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PX840T Radio CD
MatGaj
17/12/2016
Polska
Małe problemy ale ujdzie.
Radio wygląda dobrze, co ma duże znaczenie podczas imprez. Solidnie wykonana obudowa jest ogromną zaletą. Radio FM działa dobrze. Jeżeli ustawić na dobrą częstotliwość-nie słychać szumów. Jedna z opcji działa nadzwyczaj dobrze i zachwyciła wszystkich na ostatniej imprezie: podświetlenie głośników.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD
Tomek2020
16/03/2018
Polska
Ten produkt lubi się popsuć
Jeżeli ten produkt popsuje się to musisz zapłacić za transport do serwisu i z serwisu...Dlatego warto się zastanowić nad zakupem przenośnego sprzętu audio firmy Phlips.
Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD
Този отзив е направен за PX840T Bumbox CD