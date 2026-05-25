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  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*

Удължена гаранция

60 дни тест период

Парогенератор PerfectCare от серия 8000Грижа за дрехите

PSG8300/80

5
| (12) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Най-мощният парогенератор*
Новата серия 8000 – най-мощният парогенератор на пазара – се адаптира към скоростта на гладене с интелигентното движение с изкуствен интелект. Технологията OptimalTemp гарантира, че няма да има изгаряния върху всички подходящи за гладене материи. Гладенето никога не е било по-лесно!
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Марка ютии

Сензор с AI адаптира парата към вашата скорост на гладене

Най-мощният парогенератор*

  • До 215 г/мин пара и парен удар от 850 г

  • OptimalTEMP – без изгаряне по материите

  • Интелигентна автоматична пара със сензор за движение

  • 1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар

  • Система Easy De-Calc за лесна поддръжка

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.

Интелигентна автоматична пара за по-лесно гладене

Интелигентна автоматична пара за по-лесно гладене

Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

12

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je jednostavna za upotrebu

Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno opeglano i brže nego ikad

Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!

Предимства

brzina, besprijekorno peglanje

Недостатъци

nista

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

24/07/2026

Eesti

Eesti

Südamerahu triikimise ajal

Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

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      1. Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.

      2. спрямо PSG8000S

      3. В сравнение с режим MAX

      4. Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.