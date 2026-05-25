Марка ютии
До 215 г/мин пара и парен удар от 850 г
OptimalTEMP – без изгаряне по материите
Интелигентна автоматична пара със сензор за движение
1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар
Система Easy De-Calc за лесна поддръжка
Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.
Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.
Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.
5.0
от 5
12
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Предимства
brzina, besprijekorno peglanje
Недостатъци
nista
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.
спрямо PSG8000S
В сравнение с режим MAX
Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.