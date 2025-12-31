Марка ютии
До 215 г/мин пара и парен удар от 850 г
OptimalTEMP – без изгаряне по материите
Интелигентна автоматична пара със сензор за движение
1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар
Система Easy De-Calc за лесна поддръжка
Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.
Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.
Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.
4.8
от 5
24
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Sis33
31/12/2025
България
Реално спестява ток, а поддръжката е лесна. Почистването на варовика става бързо и без главоболия. Уредът изглежда здрав и надежден за дългосрочна употреба
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Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
panayotova
19/12/2025
България
Невероятен продукт
Ютията е много лека и се плъзга изключително плавно. Дори след по-дълго гладене ръката не се уморява. Подметката не залепва и не оставя никакви следи.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Rainfairy
18/12/2025
България
Супер
Резервоарът е достатъчно голям и ми стига за цялото гладене наведнъж. Харесва ми, че мога да доливам вода, без да я изключвам. Това е удобно, особено когато гладя по-големи количества дрехи.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/30 Грижа за дрехите
Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.
спрямо PSG8000S
В сравнение с режим MAX
Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.