Марка ютии
До 215 г/мин пара и парен удар от 850 г
OptimalTEMP – без изгаряне по материите
Интелигентна автоматична пара със сензор за движение
1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар
Система Easy De-Calc за лесна поддръжка
Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.
Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.
Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Liiya
04/09/2025
България
Цена - качество
Очарована съм от продукта! Препоръчвам за всяко домакинство. :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Елиз
04/09/2025
България
Прекрасен уред
Изключително съм доволна от уреда. Технология от ново поколение! Всеки трябва да го притежава.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Zebra2987
04/09/2025
България
Продуктът има чудесни характеристики
Много добър продукт. Гладенето е по-лесно от всякога.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8300/20 Грижа за дрехите
Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.
спрямо PSG8000S
В сравнение с режим MAX
Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.