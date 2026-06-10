Марка ютии
До 215 г/мин пара и парен удар от 750 г
OptimalTEMP – без изгаряне по материите
Удобен дизайн
1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар
Система Easy De-Calc за лесна поддръжка
Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.
Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.
Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.
4.0
от 5
4
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
MSO12MS
10/06/2026
Hrvatska
Proizvod ima odlične značajke
Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja
Date of Use 2026-06-05
Kaks1
23/07/2025
Hrvatska
jedna od boljih postaja na tržištu
ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Perunika92
23/07/2025
Hrvatska
bolja i od najbolje parne postaje
bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!
Предимства
brzina, jednostavnost, nema kurenja robe
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja
Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.
спрямо PSG8000S
В сравнение с режим MAX
Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.