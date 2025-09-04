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  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*
  • Най-мощният парогенератор*

Удължена гаранция

60 дни тест период

Парогенератор PerfectCare от серия 8000Грижа за дрехите

PSG8200/70

5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Най-мощният парогенератор*
Новата серия 8000 – най-мощният парогенератор на пазара, предлага превъзходни резултати при гладене. Технологията OptimalTemp гарантира, че няма да се получат изгаряния върху всички материи, които могат да се гладят. Гладенето никога не е било по-лесно!
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Марка ютии

Удобен дизайн за по-лесно пренасяне и съхранение

Най-мощният парогенератор*

  • До 215 г/мин интензивност на парата и парен удар от 750 г за по-бързо гладене

  • OptimalTEMP – без изгаряне по материите

  • Удобен дизайн

  • 1 час гладене с голям 1,4 л воден резервоар

  • Система Easy De-Calc за лесна поддръжка

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Благодарение на технологията OptimalTEMP не се допускат изгаряния по всички материи, подходящи за гладене, независимо от избраната настройка на парата. Гладете спокойно всякакъв вид дрехи – от копринена блуза до памучна риза. Гарантираме, че вашият парогенератор никога няма да причини изгаряния на нито една материя, подходяща за гладене, дори когато ютията е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите да си почива върху дрехите или дъската за гладене.

Интелигентна автоматична пара за по-лесно гладене

Интелигентна автоматична пара за по-лесно гладене

Интелигентната технология със сензор за движение с изкуствен интелект разпознава движението на ютията над дрехите и автоматично освобождава мощна пара. Насладете се на безпроблемното и бързо гладене, докато ютията върши работата с парата вместо вас.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

04/09/2025

България

България

Страхотен продукт

Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.

Предимства

Лек, удобен

Недостатъци

Не намирам такива

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

26/10/2025

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura

Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄

Предимства

Preporucila bih svima.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

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      1. Приток на пара (норма IEC60311) спрямо други парогенератори; юни 2025 г.

      2. спрямо PSG8000S

      3. В сравнение с режим MAX

      4. Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.