Марка ютии
Режим на скорост
Интел. авт. подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Ултралека ютия
Гладите по-бързо с режима на скорост. Вашата ютия автоматично адаптира идеалното количество пара към вашата скорост на гладене.
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично
Благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движенията ви във всяка посока, ние можем да предложим употреба без усилие при автоматично подаване на пара за висящи дрехи, пердета и спално бельо.
Награди
4.7
от 5
378
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Perunika92
17/04/2024
Srbija
Najboolja pegla ikad
najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Alekssandra
20/12/2023
Srbija
Ne postoji bolja pegla od ove
Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.
Предимства
veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Luma78
11/11/2023
Srbija
Doživotna bff
Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.
Предимства
Sve ZA
Недостатъци
Nista protiv
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
За всички подходящи за гладене материи