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  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 8000Парен генератор

PSG8140/80

4.7
| (378) Отзиви | 94% препоръчват този продукт

1 награда

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилие с новата ни технология със сензор. Позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара. Режимът на скорост адаптира количеството пара въз основа на вашата скорост на гладене за още по-бързи резултати.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Бързи резултати.

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

  • Режим на скорост

  • Интел. авт. подаване на пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Ултралека ютия

Адаптира парата към вашата скорост на гладене

Адаптира парата към вашата скорост на гладене

Гладите по-бързо с режима на скорост. Вашата ютия автоматично адаптира идеалното количество пара към вашата скорост на гладене.

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Подобрен сензор за движение за лесна вертикална употреба

Подобрен сензор за движение за лесна вертикална употреба

Благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движенията ви във всяка посока, ние можем да предложим употреба без усилие при автоматично подаване на пара за висящи дрехи, пердета и спално бельо.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.7

от 5

378

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

17/04/2024

Srbija

Srbija

Najboolja pegla ikad

najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

20/12/2023

Srbija

Srbija

Ne postoji bolja pegla od ove

Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.

Предимства

veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica

11/11/2023

Srbija

Srbija

Doživotna bff

Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.

Предимства

Sve ZA

Недостатъци

Nista protiv

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica

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