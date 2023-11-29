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  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
  • Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 8000Парен генератор

PSG8130/80

4.9
| (28) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене
Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилие с новата ни технология със сензор. Позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара. Режимът на скорост адаптира количеството пара въз основа на вашата скорост на гладене за още по-бързи резултати.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Бързи резултати.

Ютията, която адаптира парата към вашата скорост на гладене

  • Режим на скорост

  • Интел. авт. подаване на пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Ултралека ютия

Адаптира парата към вашата скорост на гладене

Адаптира парата към вашата скорост на гладене

Гладите по-бързо с режима на скорост. Вашата ютия автоматично адаптира идеалното количество пара към вашата скорост на гладене.

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Подобрен сензор за движение за лесна вертикална употреба

Подобрен сензор за движение за лесна вертикална употреба

Благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движенията ви във всяка посока, ние можем да предложим употреба без усилие при автоматично подаване на пара за висящи дрехи, пердета и спално бельо.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.9

от 5

28

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

29/11/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odlična i vrlo praktična pegla

Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

04/12/2021

Hrvatska

Hrvatska

Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!

Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.

Предимства

Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).

Недостатъци

Nemam nikakvih zamjerki.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

22/11/2021

Hrvatska

Hrvatska

Izvrsno glačanje

Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.

Предимства

Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja

Недостатъци

Malo viša cijena od prosjeka

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja

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