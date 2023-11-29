Марка ютии
Режим на скорост
Интел. авт. подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Ултралека ютия
Гладите по-бързо с режима на скорост. Вашата ютия автоматично адаптира идеалното количество пара към вашата скорост на гладене.
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично
Благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движенията ви във всяка посока, ние можем да предложим употреба без усилие при автоматично подаване на пара за висящи дрехи, пердета и спално бельо.
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4.9
от 5
28
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Dorisita
29/11/2023
Hrvatska
Odlična i vrlo praktična pegla
Iako sam imala već jednu parnu peglu staru 13 godina mislila sam da i ove nove rade po istom principu. No ova pegla je nadmašila moja očekivanja. Opravdala je i to što je skuplja od ostalih. Ja za početak koristim destiliranu vodu. Ova pegla ima automatsko prepoznavanje tkanine i para se sama regulira. uopće nemate tipku za to. Imate samo tipku na glačalu hoćete li vertikalno ili horizontalno peglanje.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
yuca02
04/12/2021
Hrvatska
Част от промоцията
Odličan proizvod, iznad svih očekivanja!
Izvrsna parna postaja s izrazito snažnim udarom pare pred kojim jako pogužvana pamučna tkanina u jednom potezu biva ispeglana, doslovno kao na Philips-ovom reklamnom videu. Lijepog je dizajna, djeluje moćno, dobro "sjedi" u ruci, lagano klizi. Posebno mi se sviđa jer se ne treba prilagođavati temperatura tipu tkanine koji se pegla, isprobano na zavjesama! Inače ne volim peglati, no sad se zaista veselim peglanju. Idući put isprobavam okomito glačanje.
Предимства
Ne treba prilagođavati temperaturu, izrazito snažna para s mogućnosti regulacije (automatski mlaz pare, ispuštanje pare prilagođeno brzini glačanja te mogućnost isključivanja pare kod vlažne odjeće).
Недостатъци
Nemam nikakvih zamjerki.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
DaToSamJa009
22/11/2021
Hrvatska
Izvrsno glačanje
Jednostavno rukovanje i izvrsni rezultati. Odličan tlak pare. Svaka preporuka za proizvod.
Предимства
Tlak pare, okomito glačanje, brzo zagrijavanje, elegantan dizajn, dodatne opcije kod glačanja
Недостатъци
Malo viša cijena od prosjeka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8130/80 Parna postaja
За всички подходящи за гладене материи