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  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас
  • Ютията, която сама подава пара вместо вас

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 8000Парен генератор

PSG8050/30

5
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Ютията, която сама подава пара вместо вас
Серията PerfectCare 8000 предлага гладене без усилие благодарение на новата ни технология със сензор за движение. Тя позволява вертикално и хоризонтално гладене с автоматично подаване на пара.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Бързи резултати.

Ютията, която сама подава пара вместо вас

  • Интел. авт. подаване на пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Ултралека ютия

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гладете без усилие с автоматично подаване на пара

Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично

Ултрамощна пара за премахване на гънки

Ултрамощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-голяма ефективност при гладене

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-голяма ефективност при гладене

SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока ефективност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Нейната основа от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/07/2022

Hrvatska

Hrvatska

Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..

Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja

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