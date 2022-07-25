Марка ютии
Интел. авт. подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Ултралека ютия
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока ефективност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Нейната основа от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.
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5.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
INMJ
25/07/2022
Hrvatska
Izvrstan proizvod, zaista vrijedi uloženog..
Jako dobro pegla, kompaktan, bez problema se koristi za razne materijale, ne spaljuje odjeću, ukratko best buy!!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8050/30 Parna postaja
За всички подходящи за гладене материи