Марка ютии
Интел. авт. подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Ултралека ютия
Гарантирано бързо гладене с минимално усилие благодарение на новата технология със сензор за движение, която разпознава движението на ютията, за да освободи пара автоматично
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
SteamGlide Elite е нашата най-добра гладеща повърхност за постигане на най-висока ефективност при плъзгане и с най-голяма устойчивост на надраскване. Нейната основа от неръждаема стомана е два пъти по-здрава от обикновената алуминиева основа, а нашето патентовано 6-пластово покритие с усъвършенстван титанов слой се плъзга без усилие за най-бързи резултати.
Награди
4.7
от 5
378
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Perunika92
17/04/2024
Srbija
Najboolja pegla ikad
najbrze peglanje, bez ikakve brige oko namjestanja temperature. funkcionalnost i brzina 100%
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Alekssandra
20/12/2023
Srbija
Ne postoji bolja pegla od ove
Dugo sam gledala ovu peglu i od skoro je imam i moram vam reí da je yaista vredna svakog dinara. I ako deluje glomayno sama pegla je lagana i ne oseáte je dok peglate, Svidja mi se što ima veliki rezervoar za vodu pa možete opeglati brdo veša. A najbolja stvar mi je što ne brinem oko podešavanja temperature već ona sama sve pegla na jednoj optimalnoj temperaturi i nema šanse da vam neka stvar izgori to sam testirala i na najosetljivijim tkaninama i stvarno je tačno. Što se mene tiče pegla je 10 od 10.
Предимства
veliki reyervoar, optimalna temperatura, bryina peglanja, lagana
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8140/80 Parna stanica
Luma78
11/11/2023
Srbija
Doživotna bff
Meni koja obozavam peglanje ova parna stanica predstavlja pravi upgrade. Da ne bide da preterujem ali mislim da sam dozivotno zaljubljena u nju. Ne znam da li je bolja u vodoravnom ili u vertikalnom peglanju. Beskonacna preporuka. Usteda vremena, savrseno opeglan ves i jedva cekanje kada ce se osusiti novi ves.
Предимства
Sve ZA
Недостатъци
Nista protiv
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8040/60 Parna stanica
За всички подходящи за гладене материи