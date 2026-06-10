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Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия 7000Парогенератор PerfectCare

PSG7200/30

4
| (4) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Удобен и мощен
Новата серията PerfectCare 7000 е предназначена за вашите комфорт и удобство. Леката и лесна за носене ютия доставя мощна пара за постигане на страхотни резултати още по-бързо. С технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния върху всички материи, подходящи за гладене.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Страхотни резултати.

Удобен и мощен

  • Гладене с пара за завеси и висящи дрехи

  • OptimalTEMP – без изгаряне по материите

  • До 160 г/мин пара и повече пара с 600 г

  • 1 час гладене с 1,5 л воден резервоар

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за мощна пара

Система за пара TurboPower за още по-вълнуващо изживяване при гладене; по-мощен поток пара без прекъсвания. Системата TurboPower намалява мокрите петна по дрехите по време на гладене*, като можете да ги поставите директно в гардероба, без да чакате да изсъхнат.

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-голяма ефективност при гладене

Гладеща повърхност SteamGlide Elite за най-голяма ефективност при гладене

SteamGlide Elite е нашата най-нова и най-усъвършенствана технология за най-добро плъзгане и отлична устойчивост на издраскване. Усъвършенстваният нанотитанов слой осигурява превъзходно плъзгане по всички дрехи за най-бързи резултати.

Голям подвижен воден резервоар с обем 1,5 л за лесно пълнене

Голям подвижен воден резервоар с обем 1,5 л за лесно пълнене

До 1 час непрекъснато гладене благодарение на големия воден резервоар с обем 1,5 л. Когато водният резервоар е празен, звуковите и светлинните индикатори ви напомнят да го напълните, което може лесно да направите под крана през големия отвор за пълнене.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

4

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2

10/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Proizvod ima odlične značajke

Najbolja investicija ikad! Iznimno lagano glačalo sa parom u izobilju! Nema pregorijevanja tkanine i razmišljanja da li je postaja uključena a peglanje odrađeno u expresnom roku. Bilo vodoravno ili okomito, ova parna postaja rješava sve s lakoćom. Iskrene preporuke!

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 8000 PSG8200/80 Parna postaja

Date of Use 2026-06-05

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

jedna od boljih postaja na tržištu

ovaj je uređaj investicija za kućanstvo, ali po mom mišljenju opravdava cijenu. ne volim peglanje, ali je u ovom slučaju maksimalno olakšano. ne trebam ručno podešavati temperaturu, pegla je lagana, nema kapanja, sve preporuke

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

23/07/2025

Hrvatska

Hrvatska

bolja i od najbolje parne postaje

bolja i od najbolje parne postaje. ova djeluje jos brze i efikasnije od svega sto sam do sada probala. nema nimalo kapanja, pare ima kolko oces i za cas sam gotova s peglanjem. svaka cast Philips!

Предимства

brzina, jednostavnost, nema kurenja robe

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7300/80 Parna postaja

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      Откази от отговорност

      1. спрямо PSG8000S

      2. в сравнение с режима MAX

      3. Тествано от външен орган за видове бактерии Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus. ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 при 1 минута време за обработка с пара.