ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара
  • Бързо гладене с автоматична пара

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 7000Парен генератор

PSG7130/20

4.7
| (42) Отзиви | 93% препоръчват този продукт

1 награда

Бързо гладене с автоматична пара
Серията PerfectCare 7000 е проектирана за вашия комфорт и удобство. С помощта на нашата нова сензорна технология за движение, когато започнете да гладите, се изпуска мощна автоматична пара. Технологията OptimalTEMP гарантира, че няма да има изгаряния върху подходящите за гладене дрехи.
Виж всички предимства
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Марка ютии

Гладене без усилие. Страхотни резултати.

Бързо гладене с автоматична пара

  • Интел. авт. подаване на пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Ултралека ютия

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара за премахване на гънки

Мощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Една настройка за идеална температура за всички дрехи за гладене

Една настройка за идеална температура за всички дрехи за гладене

Гладите всичко – от копринени дрехи до дънки – без регулиране на температурата и гарантирано без изгаряния. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурната скала или настройките. Така че няма нужда от повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Готови сте за всякакви тъкани по всяко време.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Награди

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.7

от 5

42

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

4
3

12/08/2025

България

България

Страхотна!

Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .

Предимства

Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Уникален парогенератор

Препоръчвам го за употреба от цялото семейство. С незалепващо то си покритие и сила на парата улеснява много гладенето и не поврежда тъканите.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Предимства

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Недостатъци

Dužina kabla.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. За всички подходящи за гладене материи

      2. спестява до 30% енергия на базата на стандарт IEC 603311, НОРМАЛЕН режим в сравнение с МАКС. режим