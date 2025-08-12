Марка ютии
Интел. авт. подаване на пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Ултралека ютия
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
Гладите всичко – от копринени дрехи до дънки – без регулиране на температурата и гарантирано без изгаряния. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурната скала или настройките. Така че няма нужда от повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Готови сте за всякакви тъкани по всяко време.
Награди
4.7
от 5
42
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Cecito1215
12/08/2025
България
Страхотна!
Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .
Предимства
Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор
Зебра22
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Уникален парогенератор
Препоръчвам го за употреба от цялото семейство. С незалепващо то си покритие и сила на парата улеснява много гладенето и не поврежда тъканите.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор
Dashaaa
03/07/2026
Srbija
Ne menjam je!
Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.
Предимства
Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.
Недостатъци
Dužina kabla.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica
Date of Use 2026-07-03
За всички подходящи за гладене материи
спестява до 30% енергия на базата на стандарт IEC 603311, НОРМАЛЕН режим в сравнение с МАКС. режим