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  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна
  • Невероятно лека и мощна

Удължена гаранция

60 дни тест период

Серия PerfectCare 7000Парен генератор

PSG7050/30

4.7
| (42) Отзиви | 93% препоръчват този продукт

1 награда

Невероятно лека и мощна
Серията PerfectCare 7000 е предназначена за вашите комфорт и удобство. Изключително лека и лесна за носене и с мощна пара за бързо постигане на страхотни резултати. С технология OptimalTEMP, която гарантира, че няма да има изгаряния върху подходящите за гладене дрехи.
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Марка ютии

Гладене без усилие. Страхотни резултати.

Невероятно лека и мощна

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Ултралека ютия

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара за премахване на гънки

Мощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Една настройка за идеална температура за всички дрехи за гладене

Една настройка за идеална температура за всички дрехи за гладене

Гладите всичко – от копринени дрехи до дънки – без регулиране на температурата и гарантирано без изгаряния. Благодарение на OptimalTEMP не е нужно регулиране на температурната скала или настройките. Така че няма нужда от повече предварително сортиране на прането или чакане ютията да се нагрее и охлади. Готови сте за всякакви тъкани по всяко време.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.7

от 5

42

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

4
3

12/08/2025

България

България

Страхотна!

Глади дрехи които с обикновена ютия не мога. Страхотна е .

Предимства

Глади ризи,с обикновена ютия пак остават гънки

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7130/20 Парен генератор

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Уникален парогенератор

Препоръчвам го за употреба от цялото семейство. С незалепващо то си покритие и сила на парата улеснява много гладенето и не поврежда тъканите.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия PerfectCare 7000 PSG7050/30 Парен генератор

03/07/2026

Srbija

Srbija

Ne menjam je!

Odlična opcija za polu profesionalno peglanje. U principu sve performanse koje proizvodjač navodi, ovaj uredjaj može da uradi. Zanimljivo mi je bilo da stvari koje su jako pogužvane, kada odstoje opwglan3 isprave se I poravnaju. Pogotovo pamučne posteljine. Preporučujem svakome ko nedeljno pegla veliku količinu veša. Jako skraćuje period peglanja u odnosu na obične pegle.

Предимства

Skraćuje vreme peglanja, brzo se greje I nabija pritisak. Sama se gasi ako zaboravim ja.

Недостатъци

Dužina kabla.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 7000 PSG7140/70 Parna stanica

Date of Use 2026-07-03

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      1. За всички подходящи за гладене материи

      2. спестява до 30% енергия на базата на стандарт IEC 603311, НОРМАЛЕН режим в сравнение с МАКС. режим