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  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
  • Изключително бързо. Изключително компактно.
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  • Изключително бързо. Изключително компактно.

Серия PerfectCare 6000Ютия с парогенератор

PSG6042/20

3.9
| (16) Отзиви

3 Награди

Изключително бързо. Изключително компактно.
Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния* благодарение на технологията OptimalTEMP.
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Марка ютии

Изключително бързо. Изключително компактно.

  • Мощна пара

  • Гарантирано без изгаряния*

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Компактен

Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Автоматично изключване, когато ютията е оставена без надзор

Автоматично изключване за пестене на енергия и спокойствие

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Easy De-Calc за удължаване на живота на ютията ви

Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.

Разглобяем воден резервоар с вместимост 1,8 l за лесно допълване

Разглобяем воден резервоар с вместимост 1,8 l за лесно допълване

Прозрачен резервоар от 1,8 литра ви осигурява повече от 1,5 часа непрекъснато използване. Вижте ясно колко вода остава и допълнете лесно по всяко време под резервоара през големия отвор за пълнене.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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3.9

от 5

16

Отзиви

4
3

12/04/2024

Hrvatska

Hrvatska

Preporod u peglanju

Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze

Предимства

para, brzina

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Perfektní pro chlapy!

Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!

Предимства

Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.

Недостатъци

Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

12/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní žehlička pomocnice.

Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.

Предимства

Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.

Недостатъци

Neobjevila jsem.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory

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      1. За всички подходящи за гладене дрехи (това е свързано с гарантираното изискване без изгаряния