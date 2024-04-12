PSG6042/20
Марка ютии
Мощна пара
Гарантирано без изгаряния*
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Компактен
Автоматично изключване за пестене на енергия и спокойствие
Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.
Прозрачен резервоар от 1,8 литра ви осигурява повече от 1,5 часа непрекъснато използване. Вижте ясно колко вода остава и допълнете лесно по всяко време под резервоара през големия отвор за пълнене.
Награди
3.9
от 5
16
Отзиви
Perunika92
12/04/2024
Hrvatska
Preporod u peglanju
Peglam 2 put brze nego prije, i ne mogu skuriti robu. doslovno sam se preporodila nakon obicne pegle. svaka preporuka jer zbog jake pare sad mogu peglati brze
Предимства
para, brzina
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija PerfectCare 6000 PSG6042/20 Parna postaja
Fíkovník
12/12/2023
Česká republika
Perfektní pro chlapy!
Parní žehlička je pro mě nová zkušenost. Při žehlení klasickou žehličkou jsem několikrát neodhadl teplotu materiálu, který jsem potřeboval vyžehlit a zničil jsem si pár drahých kousků oblečení. S novou " Filipskou " , jak jí říkám, to vyžadovalo jinak přemýšlet, jinou manipulaci, ale když se zaběhnete v činnosti, už bych zpět klasickou žehličku nechtěl. Jsem velmi spokojen. Žehlení košilí mě začlo bavit!
Предимства
Už nic nepřipálíte, neponičíte žádný textil či různé nápisy a gumičky.
Недостатъци
Nevím, asi žádné. Snad jen, že je trochu větší. Asi to není úplně do karavanu na campování... :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Kometa65
12/12/2023
Česká republika
Parní žehlička pomocnice.
Parní žehličku Philips steam jsem dostala jako dárek od syna, byla pro mě jako nová kamarádka, kterou jsem nejprve potřebovala nově prozkoumat a načíst její " povahové rysy a schopnosti ". Nejprve jsem si říkala, že tohle nebylo nutné, ale po seznámení se se zapojením, novými grify v manipulaci - nasáváním páry z nádržky a uvědoměním si, že nežehlím teplým kovem, ale horkou párou s větším zásobníkem vody a tudíž nemusím často odcházet doplňovat vodu jako do klasické napařovací žehličky...a když jsem viděla, jak vše zmačkané se mění v krásné rovné povrchy bez možnosti spálení vlákna a nití ve švech...a struktura textilu vyběhne po vyžehlení. Postupně jsem hledala co ještě v domácnosti vyžehlit...Dobře se mi drží v ruce, šikovná a nutná je i funkce odvápnění, která udrží žehličku dlouho v provozu. Oceňuji, že žehlička se sama vypnula po deseti minutách, když jsem ji zapomněla vypnout po nečekaném telefonátu.. Prima pomocnice, kterou ráda doporučuji dalším.
Предимства
Krásné pohodlné žehlení, bez spálení nití a textilu, zvýraznění struktury látek, oživení barev, sama vypne.
Недостатъци
Neobjevila jsem.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за PerfectCare 6000 Series PSG6042/20 Parní generátory
За всички подходящи за гладене дрехи (това е свързано с гарантираното изискване без изгаряния