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Серия PerfectCare 6000Парен генератор

PSG6026/20

3 Награди

Изключително бързо. Изключително компактно.
Серията PerfectCare 6000 е проектирана да осигури най-добрите работни характеристики при гладене, сега с напълно обновен компактен дизайн. Възползвайте се от по-бързо гладене, без да правите компромиси с мястото за съхранение. Гарантирано без изгаряния* благодарение на технологията OptimalTEMP.
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Марка ютии

Изключително бързо. Изключително компактно.

  • Мощна пара

  • Гарантирано без изгаряния

  • Разглобяем воден резервоар от 1,8 l

  • Компактен

Технология OptimalTEMP, гарантирано без изгаряния

С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.

Мощна пара за премахване на гънки

Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.

Smart Calc Clean удължава живота на ютията

Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите, и включва контейнер, който прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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