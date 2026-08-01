PSG6022/20
Марка ютии
Мощна пара
Гарантирано без изгаряния
Разглобяем воден резервоар от 1,8 l
Компактен
С технологията OptimalTEMP постигате отлични резултати с една идеална настройка на температурата. Гарантираме, че тази ютия никога няма да причини изгаряния на гладената материя, когато е оставена без надзор. Можете спокойно да я оставите върху дрехите или дъската за гладене.
Лесно е да поддържате парния генератор със Smart Calc Clean, нашата вградена система за почистване на накипа. Ще ви напомня, когато е време да го почистите, а контейнерът прави премахването на накипа лесно и безопасно. Тъй като е за многократна употреба, ще пестите пари и никога няма да ви се наложи да купувате допълнителни касети.
Силна, непрекъсната пара за ефективно премахване и на най-упоритите гънки на най-дебелите материи.
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За всички подходящи за гладене дрехи