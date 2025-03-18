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  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*

Серия 3000Парен генератор

PSG3000/30

5
| (34) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

До 25% по-малко време, отделено за гладене*
По-малко време за гладене, повече време за носене и наслада с парния генератор от серия 3000.
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Марка ютии

До 25% по-малко време, отделено за гладене*

  • Макс. 6 бара налягане на помпата

  • 140 г/мин непрекъсната пара

  • 350 г, парен удар

Бързо гладене с 350 g парен удар

Бързо гладене с 350 g парен удар

Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Леко тегло и компактен размер за лесно съхраняване

Леко тегло и компактен размер за лесно съхраняване

Благодарение на компактния си размер тя е лека и с нея лесно можете да гладите дрехите си.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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5.0

от 5

34

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

18/03/2025

България

България

Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

04/03/2025

България

България

Цветът е страхотен

Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Предимства

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Недостатъци

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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