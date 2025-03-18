Марка ютии
Макс. 6 бара налягане на помпата
140 г/мин непрекъсната пара
350 г, парен удар
Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.
Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Благодарение на компактния си размер тя е лека и с нея лесно можете да гладите дрехите си.
Награди
5.0
от 5
34
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Petrushinova
18/03/2025
България
Страхотна е! Не съжалявам изобщо за покупката. Препоръчвам с две ръце!
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
KRUMOVA
04/03/2025
България
Цветът е страхотен
Цветът е страхотен, вписва се в интериора ми. Много лесно и бързо.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/30 Парен генератор
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Предимства
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Недостатъци
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
в сравнение с парна ютия EasySpeed GC1742
30% спестяване на вода и електричество в режим Eco (Еко)