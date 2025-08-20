PSG3000/20
Марка ютии
Макс. 6 бара налягане на помпата
120 g/min непрекъсната пара
350 г парен удар
Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.
Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.
Силната непрекъсната пара се справя лесно с всички гънки във всички материи.
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4.0
от 5
1
Рецензия
azi.
20/08/2025
България
Серия 3000
С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор
в сравнение с парна ютия EasySpeed GC1742
30% спестяване на вода и електричество в режим Eco (Еко)