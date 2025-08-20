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  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*
  • До 25% по-малко време, отделено за гладене*

Серия 3000Парен генератор

PSG3000/20

4
| (1) Рецензия

1 награда

До 25% по-малко време, отделено за гладене*
По-малко време за гладене, повече време за носене и наслада с парния генератор от серия 3000.
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Марка ютии

До 25% по-малко време, отделено за гладене*

  • Макс. 6 бара налягане на помпата

  • 120 g/min непрекъсната пара

  • 350 г парен удар

Бързо гладене с 350 g парен удар

Бързо гладене с 350 g парен удар

Гладете бързо и ефективно, за да се справите по-бързо с големия обем дрехи за гладене.

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Издръжлива и лесно плъзгаща се керамична гладеща повърхност

Нашата специална керамична гладеща повърхност се плъзга плавно върху всяка материя. Тя също така е незалепваща, устойчива на надраскване и лесна за почистване.

Бързо премахване на гънки с непрекъсната пара 120 g/min

Бързо премахване на гънки с непрекъсната пара 120 g/min

Силната непрекъсната пара се справя лесно с всички гънки във всички материи.

Технически данни

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Награди

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

5
3
2
1

20/08/2025

България

България

Серия 3000

С парогенетатора серия 3000 си улесняваш ежедневието. Лек е. Плъзга се лесно по плата. Използването на пара и само на ютия ти дава избор как да гладиш. Предимство е както хоризонтално, така и вертикалното гладене. Функцията за почистване на парогенетатора е още един плюс. Не отнема много време, около 2 мин.

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

Този отзив е направен за Серия 3000 PSG3000/20 Парен генератор

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      2. 30% спестяване на вода и електричество в режим Eco (Еко)