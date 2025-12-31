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        Прекратен продукт

        Портативен DVD плейър

        PET704K/00

        Забавление, което пътува с вас

        Облегнете се, отпуснете се и гледайте филми в движение със 7-инчовия TFT LCD дисплей Philips PET704. Наслаждавайте се на любимите си DVD филми, MP3-CD и CD музика или се възхищавайте на JPEG снимките си по всяко време, навсякъде.

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        Забавление, което пътува с вас

        Приложени адаптер за кола и удобно дистанционно управление

        Освен адаптера за кола, включен за използване в автомобила, можете да използвате портативния плейър и за да гледате своите DVD дискове у дома, като просто го свържете към телевизора. Облегнете се и се насладете на любимите си DVD дискове, като използвате приложеното дистанционно управление, за да управлявате функцията възпроизвеждане.

        До 2,5 часа време на възпроизвеждане с акумулаторна батерия

        Вградената компактна акумулаторна батерия осигурява продължителна работа. До 2,5 часа непрекъснато възпроизвеждане на видео може да се постигне само с едно зареждане.

        Възпроизвеждане на DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Възпроизвеждане на DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

        Плейърът на Philips е съвместим с повечето DVD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD – могат да се възпроизвеждат на плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове. SVCD означава "Супер видео CD". Качеството на един SVCD диск е много по-добро от това на VCD, по-специално с много по-рязка картина от VCD поради по-високата разделителна способност.

        Технически данни

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