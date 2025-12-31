Възпроизвеждане на DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD

Плейърът на Philips е съвместим с повечето DVD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD – могат да се възпроизвеждат на плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове. SVCD означава "Супер видео CD". Качеството на един SVCD диск е много по-добро от това на VCD, по-специално с много по-рязка картина от VCD поради по-високата разделителна способност.