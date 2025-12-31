Прекратен продукт
PET704K/00
Забавление, което пътува с вас
Облегнете се, отпуснете се и гледайте филми в движение със 7-инчовия TFT LCD дисплей Philips PET704. Наслаждавайте се на любимите си DVD филми, MP3-CD и CD музика или се възхищавайте на JPEG снимките си по всяко време, навсякъде.
Освен адаптера за кола, включен за използване в автомобила, можете да използвате портативния плейър и за да гледате своите DVD дискове у дома, като просто го свържете към телевизора. Облегнете се и се насладете на любимите си DVD дискове, като използвате приложеното дистанционно управление, за да управлявате функцията възпроизвеждане.
Вградената компактна акумулаторна батерия осигурява продължителна работа. До 2,5 часа непрекъснато възпроизвеждане на видео може да се постигне само с едно зареждане.
Плейърът на Philips е съвместим с повечето DVD дискове на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW и (S)VCD – могат да се възпроизвеждат на плейъра. DVD+/-R е краткият термин за DVD устройство, което приема и двата често срещани формати на записваеми DVD дискове. Аналогично, DVD+/-RW може да работи с двата често срещани типове презаписваеми DVD дискове. SVCD означава "Супер видео CD". Качеството на един SVCD диск е много по-добро от това на VCD, по-специално с много по-рязка картина от VCD поради по-високата разделителна способност.
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