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Прекратен продукт

Оригинален радиоапарат

ORD7105C/10

Оригиналното радио

Позволете на това оригинално радио Philips да ви даде пълното удоволствие от слушането. Създадено с дизайна на емблематичния радиоапарат на Philips от 1955 г., то свири и зарежда вашия iPod/iPhone. Има и FM стерео тунер.

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Оригиналното радио

  • Кремаво

  • Поставка за iPod/iPhone

Звук с висока вярност

Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

Съвременна интерпретация на емблематичния дизайн на Philetta

Вдъхновена от оригиналния радиоапарат от 1955 г., нашата съвременна интерпретация запазва емблематичните елементи на легендарния радиоапарат на Philips от 1955 г., известен като "Philetta 254". Навремето този компактен радиоапарат очарова публиката със своя изчистен дизайн, чудесен звук и кристално чисто приемане. Традициите на Philips в радиоапаратите датират от 1927 г. В продължение на десетилетия много от нашите модели се превърнаха в световно известни, емблематични продукти с колекционерска стойност.

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Поставяне на всеки iPod/iPhone, дори когато е в калъфа си

Интелигентно проектираният порт за поставяне с пружина поема без проблем всеки iPod или iPhone, без специални адаптери. Нещо повече, той работи дори когато повечето защитни калъфи са поставени – просто поставете вашия iPod или iPhone така, както си е. Вече можете да слушате любимата си музика, без да се притеснявате.

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