100% комфорт без скубане
Защитна система
Изцяло миеща се, с батерия AA
Лесно и удобно достигайте и премахвайте нежеланото окосмяване в носа и ушите. Уверете се, че ноздрите са чисти преди употреба и внимателно поставете тримера вътре в носа си на не повече от 0,5 см и бавно го въртете. Когато подстригвате косъмчета в ушите, се уверете, че ушите са без ушна кал.
Машинка за подстригване на нос, уши и вежди, проектирана за безопасност и комфорт. Системата Protective Guard покрива ножчетата, за да гарантира, че те нямат директен контакт с кожата. Освен това е направена така, че да сведе до минимум пропуснатите косъмчета, дърпането или скубането.
Нашата иновативна двустранна машинка за прецизно подстригване подстригва бързо и без усилие от всеки ъгъл и във всяка посока.
4.5
от 5
62
Отзиви
84%
препоръчват този продукт
ПАСТ
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Препоръчвам
Тримера е лесен за употреба и подръжка. Ползвам го редовно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
ppetkova110
14/05/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е страхотен!
Добро почистване.Добре работи,батерията държи дълго време.Препоръчах го на приятели.
Предимства
Отличен продукт
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Nomad11
12/03/2025
Україна
Част от промоцията
Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000