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  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите
  • Бързо подстригва космите в носа и ушите

Nose trimmer series 1000Тример за нос и уши

NT1620/15

4.5
| (62) Отзиви | 84% препоръчват този продукт
Бързо подстригва космите в носа и ушите
Тримерът за нос на Philips от серия 1000 безопасно премахва нежеланото окосмяване в носа и ушите. Въртящият се тример осигурява бързо и лесно подстригване, а работата с него е лесна благодарение на текстурираната дръжка.
Виж всички предимства

Безопасно премахва нежеланите косми

Бързо подстригва космите в носа и ушите

  • Бързо и комфортно подстригване

  • Може да се мие изцяло

  • Лесна употреба

Отстранете косъмчетата в носа и ушите

Отстранете косъмчетата в носа и ушите

Бързо и лесно решение, за да се отървете от нежеланото окосмяване. Въртящите се остриета са защитени от метален предпазител, за да осигурят мощно и същевременно безопасно подстригване без наранявания и порязвания.

Изцяло миеща се и лесна за почистване

Изцяло миеща се и лесна за почистване

Тримерът е водоустойчив и лесен за почистване под течаща вода след всяко използване.

Леко завъртете дръжката, за да включите устройството

Леко завъртете дръжката, за да включите устройството

Леко завъртете дръжката на устройството наляво, за да го включите.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

62

Отзиви

84%

препоръчват този продукт

2

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Препоръчвам

Тримера е лесен за употреба и подръжка. Ползвам го редовно.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

14/05/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта е страхотен!

Добро почистване.Добре работи,батерията държи дълго време.Препоръчах го на приятели.

Предимства

Отличен продукт

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши

12/03/2025

Україна

Україна

Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання

Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000

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