Бързо и комфортно подстригване
Може да се мие изцяло
Лесна употреба
Бързо и лесно решение, за да се отървете от нежеланото окосмяване. Въртящите се остриета са защитени от метален предпазител, за да осигурят мощно и същевременно безопасно подстригване без наранявания и порязвания.
Тримерът е водоустойчив и лесен за почистване под течаща вода след всяко използване.
Леко завъртете дръжката на устройството наляво, за да го включите.
4.5
от 5
62
Отзиви
84%
препоръчват този продукт
ПАСТ
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Препоръчвам
Тримера е лесен за употреба и подръжка. Ползвам го редовно.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
ppetkova110
14/05/2022
България
Потвърден купувач
Продукта е страхотен!
Добро почистване.Добре работи,батерията държи дълго време.Препоръчах го на приятели.
Предимства
Отличен продукт
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Nose trimmer series 1000 NT1650/16 Тример за нос и уши
Nomad11
12/03/2025
Україна
Част от промоцията
Дуже сподобався що дістає у важкодоступних місцях і не ріже. Можна носити з собою за рахунок компактного корпусу. Дуже сподобався дизайн і принцип вмикання
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000
Този отзив е направен за Тример для носа та вух Philips NT1650/16 серії 1000