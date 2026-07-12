ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
  • Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано

нов

Philips Airfryer серия 5000Airfryer

NA565/02

4.8
| (11) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано
Airfryer Megabasket се адаптира към вашите нужди с една изключително голяма кошница (~10 л) или две отделни кошници (3 л + 6 л). Комбинирайте, гответе на пара или пържете с въздух за сочни, крехки, хрупкави резултати. От неделни печива до свежи зеленчуци. Перфектни семейни ястия всеки път.
Виж всички предимства

Повече текстури, нови вкусове, по-лесно почистване

Megabasket за пържене с въздух, функция пара или комбинирано

  • Лесно превключване от 1 Megabasket на 2 кошници

  • Многофункционално пържене с въздух. Сега готвене на пара и комбинирано

  • Лесно почистване с автоматичната функция SteamClean

  • Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID

Гъвкава кошница, която се адаптира към всеки повод

Гъвкава кошница, която се адаптира към всеки повод

Независимо дали е тиха вечеря за двама или хранене на цялото голямо семейство, винаги сте подготвени. Гответе в две отделни кошници 3л + 6л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една масивна Megabasket около 10л за най-важните ястия – достатъчно голяма за 2,5 кг пържени картофи, 1,9 кг ребра или цяло пиле. Steamfry, Steam или Airfry едновременно за перфектна текстура всеки път.

Открийте нови текстури със силата на Steamfry

Открийте нови текстури със силата на Steamfry

Steam и Airfry работят заедно, за да предложат резултати, които надхвърлят хрупкавостта – запазват влагата, подобряват крехкостта и създават текстури, които са едновременно сочни и златисти, давайки ви най-доброто от двата свята. Перфектни за златиста пица, хрупкав печен хляб, сочно пиле и печени зеленчуци с вашия Airfryer с пара.

Запазете хранителните вещества с пара

Запазете хранителните вещества с пара

Технологията Steam запазва до 93% от хранителните вещества*, докато създава копринени, нежни текстури, които се топят в устата. От пухкави кнедли до перфектно приготвена на пара сьомга, зеленчуци, които остават ярки, и протеини, които остават невероятно сочни. Здравословно готвене, което наистина е вкусно и обичано от приятели и семейство.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

11

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

12/07/2026

България

България

Страхотен продукт

Малко са му 5 звезди, страхотен уред. Храната се приготвя изключително лесно и бързо, става много вкусна и хрупкава/сочна, в зависимост от това какво сме избрали. Аз и цялото ми семейство го препоръчваме!

Предимства

Много лесно се работи с него, храната става изключително вкусна

Недостатъци

Не съм открила такъв досега

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-01

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-01

30/07/2026

Eesti

Eesti

Väärt aparaat!

Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-23

30/07/2026

Eesti

Eesti

Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!

mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer

Date of Use 2026-07-06

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Измерване във външна лаборатория, базирано на процента на задържане на витамин C в сравнение с неготвени брокулови розички.

      2. За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба.

      3. В сравнение с пържени картофи, приготвени в конвенционалeн фритюрник *спрямо Philips Airfryer с технология RapidAir.

      4. Разрешено е да се използват само стъклени, алуминиеви фолиа, керамични, неръждаеми стоманени чинии като контейнери за претопляне.

      5. Броят на рецептите може да варира в зависимост от страната.

      6. Вътрешно лабораторно измерване NA56x със сьомга спрямо използване на фурна клас A. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.