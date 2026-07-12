нов
Лесно превключване от 1 Megabasket на 2 кошници
Многофункционално пържене с въздух. Сега готвене на пара и комбинирано
Лесно почистване с автоматичната функция SteamClean
Насоки и поддръжка с безплатното приложение HomeID
Независимо дали е тиха вечеря за двама или хранене на цялото голямо семейство, винаги сте подготвени. Гответе в две отделни кошници 3л + 6л за ежедневно удобство или ги трансформирайте в една масивна Megabasket около 10л за най-важните ястия – достатъчно голяма за 2,5 кг пържени картофи, 1,9 кг ребра или цяло пиле. Steamfry, Steam или Airfry едновременно за перфектна текстура всеки път.
Steam и Airfry работят заедно, за да предложат резултати, които надхвърлят хрупкавостта – запазват влагата, подобряват крехкостта и създават текстури, които са едновременно сочни и златисти, давайки ви най-доброто от двата свята. Перфектни за златиста пица, хрупкав печен хляб, сочно пиле и печени зеленчуци с вашия Airfryer с пара.
Технологията Steam запазва до 93% от хранителните вещества*, докато създава копринени, нежни текстури, които се топят в устата. От пухкави кнедли до перфектно приготвена на пара сьомга, зеленчуци, които остават ярки, и протеини, които остават невероятно сочни. Здравословно готвене, което наистина е вкусно и обичано от приятели и семейство.
4.8
от 5
11
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Доволно семейство
12/07/2026
България
Страхотен продукт
Малко са му 5 звезди, страхотен уред. Храната се приготвя изключително лесно и бързо, става много вкусна и хрупкава/сочна, в зависимост от това какво сме избрали. Аз и цялото ми семейство го препоръчваме!
Предимства
Много лесно се работи с него, храната става изключително вкусна
Недостатъци
Не съм открила такъв досега
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-01
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips Airfryer серия 5000 NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-01
Sander755
30/07/2026
Eesti
Väärt aparaat!
Väga lihtne ja mugav kasutada. Toidud valmivad ilma liigse vaevata ja on megamaitsvad. Soovitan!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-23
Dorado90
30/07/2026
Eesti
Peresõbralik suur kuumaõhufritüür!
mulle meeldib aurutussüsteem, mis jätab köögiviljad mõnusalt pehmeks ning mitte liialt märjaks. Meeldib ka, et Airfryer on piisavalt suur suurema pere õhtusöögi valmistamiseks ja toidu tegemisele ei lähe mul nii kaua aega. Eriti tore on dehüdreerimise võimalus, mida minu tavaline ahi näiteks üldse ei võimalda.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philipsi Airfryer 5000 seeria NA565/02 Airfryer
Date of Use 2026-07-06
Измерване във външна лаборатория, базирано на процента на задържане на витамин C в сравнение с неготвени брокулови розички.
За оптимални резултати използвайте функцията за почистване с пара в голямата кошница в продължение на 15 минути след всяка употреба.
В сравнение с пържени картофи, приготвени в конвенционалeн фритюрник *спрямо Philips Airfryer с технология RapidAir.
Разрешено е да се използват само стъклени, алуминиеви фолиа, керамични, неръждаеми стоманени чинии като контейнери за претопляне.
Броят на рецептите може да варира в зависимост от страната.
Вътрешно лабораторно измерване NA56x със сьомга спрямо използване на фурна клас A. Резултатите могат да варират в зависимост от рецептата.