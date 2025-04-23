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Multigroom series 5000 „11 в 1“, лице, коса и тяло

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Multigroom series 5000„11 в 1“, лице, коса и тяло

MG5730/15

Multigroom series 5000 „11 в 1“, лице, коса и тяло

Прекратен продукт

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Ръководства и документация

Ръководство за потребителя

  • PDF файл, 1.1 MB
  • 23 April 2025

ЕС декларация за съответствие - English (US)

  • ZIP файл, 1.8 MB
  • 21 October 2025

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