9 инструмента
Технология DualCut
До 80 мин време за работа
Водоустойчива
Машинката за подстригване "всичко в едно" разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.
Универсалната машинка за подстригване Philips Multigroom 3000 се предлага с 9 приставки, предназначени за удобно оформяне на окосмяването по лицето и подстригване.
Създавайте чисти, прави линии и равномерно подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение на прецизните стоманени ножчета на машинката за подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да издържат по-дълго.
4.6
от 5
645
Отзиви
94%
препоръчват този продукт
Нико028359
07/09/2022
България
Потвърден купувач
МНОГО УСПЕШНА ПОКУПКА
НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ОТ КАКТО Е КУПЕНА,ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ,БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ.
Предимства
ВСИЧКО
Недостатъци
НЯМА
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5720/15 „9 в 1“, лице и коса
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5720/15 „9 в 1“, лице и коса
ESKSTO
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Чудесен продукт!
Беше подарък за приятеля ми за рожден ден. Не използва вече нищо друго за бръснене освен него.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5730/15 „11 в 1“, лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5730/15 „11 в 1“, лице, коса и тяло
n3vity
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Добър продукт
Добро съотношение цена-качество. Прецизна работа и лесна употреба.
Предимства
използва се лесно и батерията издържа дълго.
Недостатъци
след 2-3 години работа приключи дейност изведнъж
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5740/15 "12 в 1", лице, коса и тяло
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5740/15 "12 в 1", лице, коса и тяло