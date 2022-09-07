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  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
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  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
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  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност
  • Модерен стил и прецизност

Multigroom series 5000„9 в 1“, лице и коса

MG5720/15

4.6
| (645) Отзиви | 94% препоръчват този продукт
Модерен стил и прецизност
Създайте собствения си външен вид с този мултифункционален тример, който включва 9 качествени инструмента за оформяне на лицето и косата. Неговите ножчета DualCut осигуряват максимална прецизност, а гумената ръкохватка против хлъзгане подобрява комфорта и контрола.
Виж всички предимства

Мултифункционален тример „9 в 1“ за максимална гъвкавост

Модерен стил и прецизност

  • 9 инструмента

  • Технология DualCut

  • До 80 мин време за работа

  • Водоустойчива

Максимална прецизност с 2x повече ножчета

Максимална прецизност с 2x повече ножчета

Машинката за подстригване "всичко в едно" разполага с усъвършенствана технология DualCut за максимална прецизност. Предлага се с двойни ножчета и е проектирана да остане толкова остра, колкото от ден 1.

9 приставки за подстригване на лицето и косата

9 приставки за подстригване на лицето и косата

Универсалната машинка за подстригване Philips Multigroom 3000 се предлага с 9 приставки, предназначени за удобно оформяне на окосмяването по лицето и подстригване.

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Самонаточващи се ножове за гладки резултати

Създавайте чисти, прави линии и равномерно подстригвайте най-гъстите косъмчета благодарение на прецизните стоманени ножчета на машинката за подстригване за тяло и брада. Тези неръждаеми остриета няма да ръждясват и се самонаточват, за да издържат по-дълго.

Технически данни

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Отзиви

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4.6

от 5

645

Отзиви

94%

препоръчват този продукт

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

МНОГО УСПЕШНА ПОКУПКА

НИКАКВИ ПРОБЛЕМИ ОТ КАКТО Е КУПЕНА,ЛЕСНО ПОЧИСТВАНЕ,БЪРЗО ЗАРЕЖДАНЕ.

Предимства

ВСИЧКО

Недостатъци

НЯМА

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5720/15 „9 в 1“, лице и коса

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5720/15 „9 в 1“, лице и коса

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Чудесен продукт!

Беше подарък за приятеля ми за рожден ден. Не използва вече нищо друго за бръснене освен него.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5730/15 „11 в 1“, лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5730/15 „11 в 1“, лице, коса и тяло

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Добър продукт

Добро съотношение цена-качество. Прецизна работа и лесна употреба.

Предимства

използва се лесно и батерията издържа дълго.

Недостатъци

след 2-3 години работа приключи дейност изведнъж

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5740/15 "12 в 1", лице, коса и тяло

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Multigroom series 5000 MG5740/15 "12 в 1", лице, коса и тяло

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