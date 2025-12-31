Прекратен продукт
MCM177/12
Чудесен звук от съвършен дизайн
Специално проектирана за тези, които ценят последните достижения в технологията и стила, системата излъчва финес и качество. С USB Direct можете да възпроизвеждате и управлявате дистанционно файловете си във формат MP3/WMA от портативния си плейър и USB устройства за съхранение.
Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD
USB Direct
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.
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