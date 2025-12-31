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Прекратен продукт

Микро Hi-Fi система

MCM177/12

Чудесен звук от съвършен дизайн

Специално проектирана за тези, които ценят последните достижения в технологията и стила, системата излъчва финес и качество. С USB Direct можете да възпроизвеждате и управлявате дистанционно файловете си във формат MP3/WMA от портативния си плейър и USB устройства за съхранение.

Виж всички предимства

с възпроизвеждане през USB Direct

Чудесен звук от съвършен дизайн

  • Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD

  • USB Direct

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Таймер с функции за събуждане и заспиване

Много от будилниците включват най-различни възможности за аларма. Това радио с часовник Philips ви буди с радио или с традиционен звънец. Таймерът за заспиване ви позволява да програмирате времетраенето за музиката да съвпадне с времето, което обикновено ви трябва, за да заспите. Какъвто и будилник да ви трябва - дали утринен звънец, който издава постоянен тон, или любимата ви музика, докато заспивате - всичко това го има в това радио с часовник.

Цифрова настройка с настроени станции

Цифрова настройка с настроени станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своята любима станция, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите всеки път.

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