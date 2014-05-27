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Прекратен продукт

Класическа микро озвучителна система

MCM166/12

4.5
| (2) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Завладяващ звук
Доставете си удоволствие с фантастичен звук от наистина компактната и стилна класическа микро музикална система Philips. Наслаждавайте се на любимите си MP3-CD мелодии и възпроизвеждане с USB Direct, обогатено с мощното динамично усилване на басите.
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Отпуснете се с чудесна музика

Завладяващ звук

  • 10 W

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Технологията на аудио компресиране позволява големите цифрови музикални файлове да се намалят до 10 пъти по размер, без да има значително влошаване на аудио качеството им. MP3 и WMA са два от форматите на компресиране, които ви позволяват да се радвате на цял един свят от цифрова музика на своя Philips плейър. Изтегляйте MP3 или WMA песни от упълномощени музикални сайтове в Интернет или създайте свои собствени MP3 или WMA музикални файлове, като ги извлечете от своите аудио компактдискове и ги прехвърлите на своя плейър.

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

USB Direct за възпроизвеждане на MP3/WMA музика

С режима USB Direct просто включвате вашето USB устройство в USB порта на устройството Philips и то започва да възпроизвежда директно цифровата музика от USB устройството.

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Цифрова настройка със зададени станции за допълнително удобство

Просто трябва да настроите на станцията, която искате да зададете, и да натиснете и задържите бутона за настройка, за да се запамети честотата. С настроените станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да включите своята любима станция, без да е необходимо да нагласяте ръчно честотата всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

2

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

27/05/2014

Polska

Polska

Doskonaly produkt.

Firma jak zwykle stanela na najwyższym podium jeżeli chodzi akustykę i dźwięk. Produkt z najwyższej polki

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM166 Mikrowieża Classic

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM166 Mikrowieża Classic

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

Dobré vlastnosti

Minivěž jsem zakoupil pro mou starou maminku. I nám vyhovuje možnost jejího všestranného použití.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM166 Klasický hudební mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCM166 Klasický hudební mikrosystém

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