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  • Снимка на продукт, докато се употребява
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Прекратен продукт

StreamiumБезжична микро Hi-Fi система

MCI500H/12

3.8

| (10) Отзиви

Освободете музиката си

Радвайте се на музиката по свой начин - с чист и мощен звук! Моделът "всичко в едно" 160 GB MCi500H ви позволява да възпроизвеждате от твърдия диск, да прехвърляте музика от компютъра, да включвате и автоматично възпроизвеждате от USB устройства или да разполагате с още безброй музикални възможности с интернет радиото.

Виж всички предимства

Слушайте музиката си от една система - безжично

Освободете музиката си

  • 160 GB/2000 компактдиска

  • Безплатно интернет радио

  • 2x50 W

Влачете и пускайте музика от компютъра

С помощта на софтуера за управление на аудио устройства WADM на Philips (приложен) можете бързо и лесно да прекопирате музикалната колекция, съхранявана в компютъра ви, на твърдия диск на центъра Streamium чрез техниката ""плъзгане и пускане". Сега можете да се радвате на своята музикална колекция, без да включвате компютъра.

Буквено-цифрово търсене с дистанционно управление

Буквено-цифрово търсене с дистанционно управление

Функцията буквено-цифрово търсене на дистанционното ви позволява бързо да намерите своя любим изпълнител, песен или албум. Просто натиснете "Търсене" на дистанционното управление и после въведете първите няколко букви на името на желаната песен, изпълнител или албум. Това ще ви заведе до записа, който най-точно отговаря на въведеното. Няма нужда да хабите време в превъртане на цялата колекция или списък за изпълнение, ред по ред.

Hi-Fi куполни високоговорители за високи честоти и 13,3 см (5,25") басови високоговорители

Безжичната микро Hi-Fi система Streamium използва Hi-Fi преобразуватели от най-високо качество. Куполният високоговорител за високи честоти 1" е от чиста коприна и може да разкрие всеки музикален детайл и нюанс без твърдо или неубедително звучене. Не по-малко впечатляващият високоговорител за средни честоти от 5.25" се състои от оптимизиран хартиен конус, който предлага предимството на лекотата и твърдостта и постига отлично поведение при преобразуване, запазвайки силно линеен честотен отговор до 4kHz. Съчетанието от двата дава в резултат вокали, които звучат извънредно естествено и ясно, като притежават и мощни и динамични баси.

Технически данни

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Отзиви

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3.8

от 5

10

Отзиви

2

29/01/2020

Magyarország

Magyarország

internet rádió

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Предимства

semmi

Недостатъци

Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Дата на използване 2018-01-28

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Дата на използване 2018-01-28

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Megbízható, remek készülék.

Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer

28/10/2015

Česká republika

Česká republika

Потвърден купувач

Skvele internetove radio s perfektnim zvukem

Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém

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