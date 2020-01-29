Прекратен продукт
MCI500H/12
Освободете музиката си
Радвайте се на музиката по свой начин - с чист и мощен звук! Моделът "всичко в едно" 160 GB MCi500H ви позволява да възпроизвеждате от твърдия диск, да прехвърляте музика от компютъра, да включвате и автоматично възпроизвеждате от USB устройства или да разполагате с още безброй музикални възможности с интернет радиото.
160 GB/2000 компактдиска
Безплатно интернет радио
2x50 W
С помощта на софтуера за управление на аудио устройства WADM на Philips (приложен) можете бързо и лесно да прекопирате музикалната колекция, съхранявана в компютъра ви, на твърдия диск на центъра Streamium чрез техниката ""плъзгане и пускане". Сега можете да се радвате на своята музикална колекция, без да включвате компютъра.
Функцията буквено-цифрово търсене на дистанционното ви позволява бързо да намерите своя любим изпълнител, песен или албум. Просто натиснете "Търсене" на дистанционното управление и после въведете първите няколко букви на името на желаната песен, изпълнител или албум. Това ще ви заведе до записа, който най-точно отговаря на въведеното. Няма нужда да хабите време в превъртане на цялата колекция или списък за изпълнение, ред по ред.
Безжичната микро Hi-Fi система Streamium използва Hi-Fi преобразуватели от най-високо качество. Куполният високоговорител за високи честоти 1" е от чиста коприна и може да разкрие всеки музикален детайл и нюанс без твърдо или неубедително звучене. Не по-малко впечатляващият високоговорител за средни честоти от 5.25" се състои от оптимизиран хартиен конус, който предлага предимството на лекотата и твърдостта и постига отлично поведение при преобразуване, запазвайки силно линеен честотен отговор до 4kHz. Съчетанието от двата дава в резултат вокали, които звучат извънредно естествено и ясно, като притежават и мощни и динамични баси.
Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност
3.8
от 5
10
Отзиви
derek1976
29/01/2020
Magyarország
internet rádió
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Предимства
semmi
Недостатъци
Már internet rádió sem elérhető rajta,sajnos így kuka.....
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Дата на използване 2018-01-28
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Дата на използване 2018-01-28
Pajti
25/01/2019
Magyarország
Megbízható, remek készülék.
Több mint 6 éve használom, de még mindig megállná a helyét egy mostani friss modell mellett. Szépen megtölt egy hatvan négyzetméteres teret zenével :)
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Vezeték nélküli mikro hifi rendszer
Jindrin
28/10/2015
Česká republika
Потвърден купувач
Skvele internetove radio s perfektnim zvukem
Uzasna hifi vez s internetovym radiem, krasnym designem a skvelym zvukem. K dispozici harddisk, CD, radio, internetove radio, media server a dalsi. Slouzi uz 5 let a stale bez chyby.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Streamium MCI500H Bezdrátový Hi-Fi mikrosystém