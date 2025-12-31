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Прекратен продукт

DVD микросистема за домашно кино

MCD179/12

Превърнете всяка стая в киносалон

DVD Микросистемата за домашно кино MCD179 е всичко, което ви трябва за изживяване като в киносалон, но в дома си. Със системата с 2.1 високоговорители и Dolby Digital за всеобхватен звук, плюс прогресивно сканиране за оптимизирани изображения, вие получавате истинска аудио-визуална наслада!

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с 2.1 високоговорители

Превърнете всяка стая в киносалон

  • 2.1

  • Възпроизвеждане на DivX формат

  • компонентен дизайн

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамично усилване на басите за дълбок и драматичен звук

Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.

USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

USB Direct за възпроизвеждане на музика и снимки

Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.

Елегантни високоговорители с дърво

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