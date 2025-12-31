Прекратен продукт
MCD179/12
Превърнете всяка стая в киносалон
DVD Микросистемата за домашно кино MCD179 е всичко, което ви трябва за изживяване като в киносалон, но в дома си. Със системата с 2.1 високоговорители и Dolby Digital за всеобхватен звук, плюс прогресивно сканиране за оптимизирани изображения, вие получавате истинска аудио-визуална наслада!
2.1
Възпроизвеждане на DivX формат
компонентен дизайн
Динамичното усилване на басите довежда до максимум наслаждението ви от музиката, като подчертава присъствието на басите в целия диапазон на силата на звука - от слабо до силно - само с натискането на един бутон! Най-ниските басови честоти обикновено се губят при зададена малка сила на звука. Като противодействие на това можете да включите динамичното усилване на басите, което усилва нивата на басите, за да се наслаждавате на еднакъв звук, дори когато намалите звука.
Просто включете USB устройството си в системата и споделете съхранените си цифрова музика и снимки с приятелите и семейството.
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