Прекратен продукт
Възпроизвеждане на DVD
USB Direct
Компактна конструкция
Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW – могат да се възпроизвеждат на плейъра. DivX® Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX® с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат. CD-RW е краткият термин за CD устройство, което приема често срещания формат на презаписваеми CD дискове.
Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi система Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.
Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своите любими станции, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите им всеки път.
4.0
от 5
1
Рецензия
100%
препоръчват този продукт
Marthas
03/12/2020
Česká republika
Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky
Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.
Предимства
Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači
Недостатъци
Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD170 Miniaturní DVD kino
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за MCD170 Miniaturní DVD kino