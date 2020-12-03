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  • Гледайте DVD филми с превъзходен звук
  • Гледайте DVD филми с превъзходен звук
  • Гледайте DVD филми с превъзходен звук
  • Гледайте DVD филми с превъзходен звук
  • Гледайте DVD филми с превъзходен звук

Прекратен продукт

DVD микросистема за домашно кино

MCD170/12

4
| (1) Рецензия | 100% препоръчват този продукт
Гледайте DVD филми с превъзходен звук
Сега можете да се радвате на аудио-визуалните вълнения на киното в своя хол! Стилната DVD микросистема за домашно кино MCD170 на Philips включва цифрово усилване на басите за дълбок и богат басов звук.
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Гледайте DVD филми с превъзходен звук

  • Възпроизвеждане на DVD

  • USB Direct

  • Компактна конструкция

Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Възпроизвеждане на DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Плейърът Philips е съвместим с повечето DVD и CD дискове на пазара. Всички те – DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD и CD-RW – могат да се възпроизвеждат на плейъра. DivX® Ultra съчетава възпроизвеждане на DivX® с ценни функции като вградени субтитри, различни езици за аудиоканала, множество записи и менюта в единен удобен файлов формат. CD-RW е краткият термин за CD устройство, което приема често срещания формат на презаписваеми CD дискове.

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Слушайте музика във формати MP3/WMA направо от портативните си USB устройства

Просто включете вашето устройство към USB порта на вашата Hi-Fi система Philips. Цифровата музика ще бъде възпроизведена направо от устройството. Сега можете да споделяте любимите си моменти със семейство и приятели.

FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции

FM цифрова настройка за програмиране на до 20 станции

Цифровото FM радио предлага допълнителни музикални възможности за музикалната колекция на вашата аудио система Philips. Просто настройте станцията, която искате да зададете, и задръжте бутона за настройка, за да запаметите честотата. С настройваните станции, които могат да бъдат съхранени, можете бързо да извиквате своите любими станции, без да е необходимо да настройвате ръчно честотите им всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.0

от 5

1

Рецензия

100%

препоръчват този продукт

5
3
2
1

03/12/2020

Česká republika

Česká republika

Výrobek se skvělými funkcemi ne pro začátečníky

Tento systém máme již deset let i s bateríí do ovladače, již jsme nemuseli ještě měnit. Bohužel ale patříme spíše k méně náročným uživatelům, takže jsme jej nikdy plně nevyužívali. Má velmi dobrý zvuk. Bohužel trochu složitější na instalaci a manipulaci. Nedoporučuju ho začátečníkům jako jsme my.

Предимства

Má velmi dobrý zvuk, vychytaný design, krásně se vyjímá v pokoji, přehrává spoustu formátů, dlouhou výdrž baterie v ovladači

Недостатъци

Problém jsme mívali akorát s rádiem, které nechytalo požadovanou stanici dostatečně kvalitně. Zatímco běžný cd přehrávač v pokoji vedle v pohodě. A anténa tak, jak je provedená, mi přijde zvláštní. Dále pokud jste do něj dali běžné Cd a spustili je, nešlo ukončit dříve než dohrálo resp 15 minut po té, co dohrálo. Pokud byste se o to pokusili dříve, zahrávali byste si s poškozením cd anebo přístroje, což je značná nevýhoda. Speciální baterie, žádné normální monočlánky.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD170 Miniaturní DVD kino

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за MCD170 Miniaturní DVD kino

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