Прекратен продукт
Шумопотискане Pro+
Естествен и балансиран звук
Първокласен кожен дизайн
38 часа време за възпроизвеждане
От звука до материалите – тези безжични слушалки с наушници върху цялото ухо със затворен гръб са изработени, за да ви потопят дълбоко в музиката. Независимо от размера или формата на главата ви меките възглавнички за уши от мемори пяна на наушниците прилягат плътно, а музиката спира на пауза, когато свалите слушалките.
Перфектно настроените мембрани в тези сертифицирани с Hi-Res аудио слушалки предоставят красиво балансиран звук, независимо дали ANC е включено, или изключено. Басите са мощни и въздействащи, без да вземат превес над звука. Средните честоти са пълни и гладки. Високите честоти са богати на детайли.
Слушайте с перфектната сила на звука, където и да сте. Адаптивното шумопотискане използва един външен микрофон и един вътрешен микрофон за филтриране на нежеланите звуци, което ви позволява да се потопите. Awareness Mode ви позволява да включите звука на околния свят, когато имате нужда.
Награди
3.5
от 5
35
Отзиви
PFC!
22/07/2024
Srbija
Kvalitetni materijali
Definitivno visoka klasa , udobne za duže nošenje!
Предимства
Udobne,dugotrajne,pouzdane
Недостатъци
Malo teze , zbog upotrebe kvalitetnog materijal ,sto je mudra odluka
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Shux
12/06/2024
Srbija
Premium za manje novca
Premium izgled i materijali,cist i jasan zvuk za sve žanrove,i odlicno ponistavanje buke
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Bežične slušalice koje se nose preko ušiju
Neuromonkey
09/11/2021
Україна
Ідеальне поєднання якості за розумні гроші
Фантастичний звук, продуманий дизайн та зручність в користуванні.
Предимства
Звук, матеріали, дизайн, батарейка
Недостатъци
Ізолюють дуже добре, не певен чи потрібен шумодав взагалі
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Fidelio L3 Накладні бездротові навушники
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Животът на батерията при време за възпроизвеждане е приблизителен и може да варира в зависимост от състоянието на приложението.