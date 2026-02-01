Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.