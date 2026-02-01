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Прекратен продукт

Система за домашно кино 5.1

HTS7540/12

Изпитайте удоволствието от пълната мощ на киното във вашия дом

Тази система ви дава образ с висока детайлност и съраунд звук в стилна конструкция с висококачествено алуминиево покритие. Тонколоните произвеждат съраунд звук с висока вярност, за да ви осигурят вкъщи преживяване като в киносалон.

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с възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Изпитайте удоволствието от пълната мощ на киното във вашия дом

  • Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD за съраунд звук с висока вярност

Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential осигуряват най-качествения звук от вашите Blu-ray дискове. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от студийния мастъринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. Dolby TrueHD и DTS-HD Master Audio Essential допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси

Технология DoubleBASS за по-пълни и дълбоки баси

DoubleBASS гарантира, че ще чуете дори най-дълбоките баси, въпреки компактния размер на събуфърите. Той прихваща ниските честоти и ги пресъздава им в обхвата на чуваемост на събуфъра, като предлага по-гръмък и красив звук и ви гарантира слушане без компромиси.

Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p

Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока разделителна способност, заедно с картини с разделителна способност 1920 x 1080, с която се характеризират изображенията с висока детайлност. Сцените сякаш оживяват, когато детайлите изпъкват срещу вас, движенията стават гладки, а изображенията придобиват кристална яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран обемен звук и така възприемането на аудио става невероятно реалистично. Големият обем за съхраняване на Blu-ray дисковете позволява и вграждане на цял куп интерактивни възможности. Безпроблемното придвижване по време на възпроизвеждане и останалите забележителни функции, като изскачащи менюта, внасят едно съвсем ново измерение в домашните развлечения.

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