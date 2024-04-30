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  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит
  • Идеални печива от първия ви опит

Серия 7000Кухненски робот с аксесоари

HR7962/21

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Идеални печива от първия ви опит
Изведете печенето на следващото ниво и пригответе перфектно тесто само за 3 минути*. От хляб до сладкиши, до сосове, супи и други домашно приготвени ястия – използвайте приложението HomeID, което ще ви напътства през всяка рецепта. Включва приставки за блендер и месомелачка.
Виж всички предимства

Създайте перфектно тесто само за 3 минути*

Идеални печива от първия ви опит

  • Кука за тесто, бъркалка и телена бъркалка

  • 5,5 l купа

  • Мощен 1000 W мотор

  • Включва блендер

  • Включва месомелачка

Технология ProKnead за печене на експертно ниво

Технология ProKnead за печене на експертно ниво

Уникална технология, която имитира движението на ръката чрез едновременно натискане и разтягане на тестото за перфектно, безпроблемно еластично тесто само за 3 минути.*

Приложение HomeID за насоки стъпка по стъпка

Приложение HomeID за насоки стъпка по стъпка

Използвайте приложението HomeID в комбинация с кухненския робот на Philips, за да не се налага вече да гадаете кои настройки да използвате. Изберете рецепта и приложението ще ви напътства от началото до края за гарантирани перфектни резултати.

1,5 l стъклен блендер

1,5 l стъклен блендер

Допълнете печивата си със супи и сосове или дори с перфектно текстурирано смути благодарение на нашия блендер с технология ProBlend.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

30/04/2024

България

България

Страхотен уред, препоръчвам горещо!

Меся тесто за пити, милинки, козунаци, получава се отлично, спестява ми много време и ръчен труд и резултатът всеки път е страхотни печива, които цялото семейство харесва!

Предимства

лесен за употреба и измиване, тестото става страхотно!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/21 Кухненски робот с аксесоари

17/02/2024

България

България

Идеален за страхотни десерти в домашни условия

Миксерът е много удобен за използване у дома. Мислех, че старият ми уред е много мощен, докато не използвах този. Размесва идеално, таймерът е много удобен, както и светлината. С приставката за тесто се получава страхотно тесто за пица и козунак. Малко е тежък, но това да му е кусурът :)

Предимства

Таймер, приставки, подсветка

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

22/09/2023

България

България

За хоби сладкари е удачен избор

Имам стар модел на друга марка и имам добра база за сравнение. Този планетарен миксер е по-безшумен. Подсветката е много удобна, за да се вижда по-добре как се размесва тестото или сместа.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7962/01 Кухненска машина

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      Откази от отговорност

      1. Тествано със смес от 300 g универсално брашно, 14 g масло (стайна температура), 5 g инстантна мая, 160 ml вода (37°F), омесена за 3 минути при скорост 3.

      2. Тествано с 1 kg говеждо месо, с макс. скорост на кухненския робот