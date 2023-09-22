1300 W
Компактна конструкция "4 в 1"
Купа 3,4 л
Автоматични бутони с едно докосване
Двойната метална балонна бъркалка и автоматичният бутон с едно разбиват пухкави яйчни белтъци (до 600% увеличение на обема) и идеално разбита сметана (до 200% увеличение на обема). Приготвянето на вкусни десерти никога не е било по-лесно!
В съчетание с мощния мотор, тази метална бъркалка бързо превръща продуктите ви в топка тесто. След оформяне на тестото, иновационната бъркалка го замесва с подходящата мощност и сила, за да можете да приготвите най-вкусния хляб.
4.5
от 5
74
Отзиви
87%
препоръчват този продукт
Станиславаааа
22/09/2023
България
Наистина мощен
Използвам робота основно за смилане на ядки и сушени плодове - впечатляващо е колко добре ги смила и инкорпорира. Често приготвян сурови-веган десерти и този уред ми е незаменим помощник. Препоръчвам го с две ръце
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Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот
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Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот
Todiz
08/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукт с отлично качество
Имах 15 години старият модел на кухненският робот.За съжаление основната купа на дъното протече, както и купата за блендиране .В нашата кухня този уред е най-много използуван от всички.Мотора /основата са все още здрави , но тъй като е по стар модел, няма наличност на аксесоари.
Предимства
Лесно се работи с уреда, лесно се почиства.
Недостатъци
Купата за блендиране е хубаво да има бъркалка , на се избутват продуктите , да не стоят залепени за стените.
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Този отзив е направен за Серия 7000 HR7776/90 Кухненски робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7776/90 Кухненски робот
Нефертити123456789
01/09/2022
България
Потвърден купувач
Отличен уред за всяка кухня!
Много съм доволна от избора си,върши чудесна работа,незаменим помощник в кухнята.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот
Допълнителните аксесоари не се предлагат на всички пазари.