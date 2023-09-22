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  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
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  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
  • Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте

Серия 7000Кухненски робот

HR7778/00

4.5
| (74) Отзиви | 87% препоръчват този продукт
Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте
Този кухненски робот от серията 7000 на Philips е универсалното решение за вашата кухня. С иновативна метална бъркалка за тесто, мощен 1300 W двигател и автоматичен бутон с едно докосване за тесто приготвянето на хляб никога не е било по-лесно.
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Накълцайте, нарежете, настържете, омесете, разбийте и пасирайте

  • 1300 W

  • Компактна конструкция "4 в 1"

  • Купа 3,4 л

  • Автоматични бутони с едно докосване

Двойна метална балонна бъркалка за разбиване на сметана и белтъци

Двойна метална балонна бъркалка за разбиване на сметана и белтъци

Двойната метална балонна бъркалка и автоматичният бутон с едно разбиват пухкави яйчни белтъци (до 600% увеличение на обема) и идеално разбита сметана (до 200% увеличение на обема). Приготвянето на вкусни десерти никога не е било по-лесно!

Метална бъркалка за тесто за идеалното тесто за хляб

Метална бъркалка за тесто за идеалното тесто за хляб

В съчетание с мощния мотор, тази метална бъркалка бързо превръща продуктите ви в топка тесто. След оформяне на тестото, иновационната бъркалка го замесва с подходящата мощност и сила, за да можете да приготвите най-вкусния хляб.

Режещ блок за смесване и пасиране на тесто за торти

Технически данни

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Отзиви

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4.5

от 5

74

Отзиви

87%

препоръчват този продукт

22/09/2023

България

България

Наистина мощен

Използвам робота основно за смилане на ядки и сушени плодове - впечатляващо е колко добре ги смила и инкорпорира. Често приготвян сурови-веган десерти и този уред ми е незаменим помощник. Препоръчвам го с две ръце

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот

08/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукт с отлично качество

Имах 15 години старият модел на кухненският робот.За съжаление основната купа на дъното протече, както и купата за блендиране .В нашата кухня този уред е най-много използуван от всички.Мотора /основата са все още здрави , но тъй като е по стар модел, няма наличност на аксесоари.

Предимства

Лесно се работи с уреда, лесно се почиства.

Недостатъци

Купата за блендиране е хубаво да има бъркалка , на се избутват продуктите , да не стоят залепени за стените.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7776/90 Кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7776/90 Кухненски робот

01/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Отличен уред за всяка кухня!

Много съм доволна от избора си,върши чудесна работа,незаменим помощник в кухнята.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR7778/00 Кухненски робот

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