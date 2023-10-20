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  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
  • Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“

Серия 5000 на PhilipsМощен ръчен миксер от 500 W

HR3781/10

5
| (3) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“
Този ръчен миксер тип „2 в 1“ разбърква или меси дори твърди теста за минути. Достигнете всеки ъгъл на по-дълбоките купи, намалете пръските и времето за почистване с неговия дизайн за голям обхват и функцията за мек старт. С приставка за блендер и мерителна кана.
Виж всички предимства

Дизайн против пръски и за голям обхват

Мощен и гъвкав ръчен кухненски миксер тип „2 в 1“

  • 500 W мощен мотор

  • Приставка за ръчен пасатор

  • Мерителна кана за интелигентно съхранение

  • Печене без пръски

  • Светодиоден екран

5 настройки на скоростта и турбо за всички нужди за смесване

5 настройки на скоростта и турбо за всички нужди за смесване

5 настройки на скоростта и турбо за максимален контрол при смесване.

Включена приставка за ръчен пасатор

Включена приставка за ръчен пасатор

Отпуснете се и се насладете на печене с два режима на приготвяне – смесване и блендиране – в един удобен уред.

Сведете до минимум пръските и намалете времето за почистване

Сведете до минимум пръските и намалете времето за почистване

Достигнете всеки ъгъл на по-дълбоките купи, сведете до минимум пръските и спестете време за почистване с новия дизайн с голям обсег. Използвайте функцията за мек старт, за да увеличите плавно мощността и да избегнете пръските.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

3

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

20/10/2023

Україна

Україна

Міксер про який я мріяв

Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.

Предимства

Надійність

Недостатъци

Жодного

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

18/10/2023

Україна

Україна

Потужний

Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.

Предимства

Хороша комплектація

Недостатъци

Немає

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт

20/12/2023

Hrvatska

Hrvatska

Lagan i učinkovit ručni mikser

Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W

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