500 W мощен мотор
Приставка за ръчен пасатор
Мерителна кана за интелигентно съхранение
Печене без пръски
Светодиоден екран
5 настройки на скоростта и турбо за максимален контрол при смесване.
Отпуснете се и се насладете на печене с два режима на приготвяне – смесване и блендиране – в един удобен уред.
Достигнете всеки ъгъл на по-дълбоките купи, сведете до минимум пръските и спестете време за почистване с новия дизайн с голям обсег. Използвайте функцията за мек старт, за да увеличите плавно мощността и да избегнете пръските.
5.0
от 5
3
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Lutik22
20/10/2023
Україна
Міксер про який я мріяв
Потужний міксер з класною комплектацією та функцією блендера. Дуже плавний старт. Насадки гаки дуже класно підходять для тіста. Тихо працює, має велику чашу для зберігання насадок, що суттєво економить місце на кухні. Всім рекомендую.
Предимства
Надійність
Недостатъци
Жодного
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
18/10/2023
Україна
Потужний
Купувала на подарунок, всі були у приємному шоці, що міксер може бути таким сучасним та стильним. У комплекції є все, що потрібно на кухні. Вінчик для тіста економить час та нерви.
Предимства
Хороша комплектація
Недостатъци
Немає
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Philips серії 5000 HR3781/10 Потужний ручний міксер 500 Вт
Dorki113
20/12/2023
Hrvatska
Lagan i učinkovit ručni mikser
Vrlo lagan u ruci a ipak vrlo snažan mikser bez zagrijavanja 👌
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija Philips 5000 HR3781/10 Snažan ručni mikser od 500 W
Моля, проверете инструкциите за употреба за повече подробности относно подходящите за миене в съдомиялна машина принадлежности.