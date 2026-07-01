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  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
  • Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.

Серия 7000Високоскоростен блендер

HR3760/10

4.4
| (73) Отзиви | 83% препоръчват този продукт
Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.
С технологията ProBlend Ultra, която ви дава силата да създавате върховно разнообразие от вкус и текстура, и приложението HomeID, което помага да откриете нови възможности. Така че с възможността да приготвите всичко от смутита и супи, сосове до масла от ядки можете да направите всички членове на семейството щастливи.
Виж всички предимства

Безкрайно вдъхновение. Най-фините смутита.

  • Технология ProBlend Ultra

  • Приложение HomeID

  • Бърз избор на програми

Открийте страхотни рецепти и прясно кафе с HomeID

Открийте страхотни рецепти и прясно кафе с HomeID

Изтеглете приложението HomeID и открийте стотици рецепти за вашия нов блендер, включително свежи идеи за напитки, закуски, десерти или дори цели ястия. Да направите здравословен избор по отношение на ястията никога не е било толкова лесно и вкусно с опростени, но вкусни варианти на всички видове любими ястия на семейството. От по-здравословни шоколадови десерти до питателни основни ястия – HomeID разполага с рецепти, които ще заобичате.

Технология ProBlend Ultra

Технология ProBlend Ultra

Технологията ProBlend Ultra съчетава 3 функции, специално създадени, за да работят перфектно заедно за най-голямо разнообразие от вкус и текстура, точно както ви харесва всеки път.

Съд ProBlend Ultra

Съд ProBlend Ultra

Съдът ProBlend Ultra е проектиран с единствени по рода си оребрени елементи, които непрекъснато насочват продуктите обратно в потока на пасиране.

Технически данни

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Отзиви

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4.4

от 5

73

Отзиви

83%

препоръчват този продукт

3

01/07/2026

България

България

Страхотен блендер

Харесва ми дизайна, много по-семпъл от останалите варианти.

Предимства

Мощен, тих, компактен, много удобен с допълнителните 2 чаши.

Недостатъци

Няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер

Date of Use 2026-05-20

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер

Date of Use 2026-05-20

15/07/2024

Srbija

Srbija

Najefikasniji blender!

Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

12/03/2024

Srbija

Srbija

Odlican

U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine

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