Технология ProBlend Ultra
Приложение HomeID
Бърз избор на програми
Изтеглете приложението HomeID и открийте стотици рецепти за вашия нов блендер, включително свежи идеи за напитки, закуски, десерти или дори цели ястия. Да направите здравословен избор по отношение на ястията никога не е било толкова лесно и вкусно с опростени, но вкусни варианти на всички видове любими ястия на семейството. От по-здравословни шоколадови десерти до питателни основни ястия – HomeID разполага с рецепти, които ще заобичате.
Технологията ProBlend Ultra съчетава 3 функции, специално създадени, за да работят перфектно заедно за най-голямо разнообразие от вкус и текстура, точно както ви харесва всеки път.
Съдът ProBlend Ultra е проектиран с единствени по рода си оребрени елементи, които непрекъснато насочват продуктите обратно в потока на пасиране.
4.4
от 5
73
Отзиви
83%
препоръчват този продукт
Vivian96
01/07/2026
България
Страхотен блендер
Харесва ми дизайна, много по-семпъл от останалите варианти.
Предимства
Мощен, тих, компактен, много удобен с допълнителните 2 чаши.
Недостатъци
Няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер
Date of Use 2026-05-20
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 7000 HR3760/10 Високоскоростен блендер
Date of Use 2026-05-20
Steph_b
15/07/2024
Srbija
Najefikasniji blender!
Blender je fantastican, pravim smoothie svaki dan, a program automatskog ciscenja mi olaksava znatno zivot i skracuje vreme pranja i ciscenja posude.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Lena0102
12/03/2024
Srbija
Odlican
U moru izbora blendera iu radnji ovaj me je privukao pre svega vizualno,i nisam se pokajala, odlican izbor,lakoca upotrebe ,jak ..snazan blender koji koristi cela porodica uglavnom za pripreme smothia od povrca i voca .
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine
Този отзив е направен за Serija 7000 HR3760/00 Blender velike brzine