450 W
5 скорости + турбо
Автоматично задвижвана 3 л купа
Кашмирено сиво
Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, cho độ đặc mịn và bột bánh nhuyễn mịn hơn
Động cơ công suất lớn 450W giúp bạn nhào nhẹ nhàng những loại bột cứng nhất.
Tô được thiết kế để khớp liên tục với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.
4.7
от 5
29
Отзиви
93%
препоръчват този продукт
Lora99
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Страхотен
Правих кекс, правих мъфини, месих даже козунаци с него. Страхотен е, най-добрия ми помощник в кухнята.
Предимства
Не заема много място
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Sunshine1
19/01/2020
България
Супер удобен уред
Получих го за коледен подарък. Днес за първи път го използвах и направих кекс. Получи се много добре.
Предимства
Бърз, мощен и ми харесва
Недостатъци
Няма за сега. Надявам се и за в бъдеще да е така.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Eli2020
05/06/2019
България
Продуктът е качествен
Продуктът е качествен и удобен, лесен за работа. Спестява време и приготвянето на храна с него е лесно и бързо!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер
Разбиване на 4 белтъка в сравнение с предшественика