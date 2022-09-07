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  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти
  • Мощно, ефективно смесване за гладки торти

Серия 5000Миксер

HR3745/00

4.7
| (29) Отзиви | 93% препоръчват този продукт
Мощно, ефективно смесване за гладки торти
Миксерът Philips ви помага да приготвяте вкусни пухкави торти и хляб за вашето семейство. Смесването с въздух чрез конусовидните накрайници позволява по-кратко време на разбиване и по-гладка смес за торти. Мощният му 450 W мотор ще направи лесна обработката и на най-твърдите теста.
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До 25% по-бързо* с мощен мотор 450 W

Мощно, ефективно смесване за гладки торти

  • 450 W

  • 5 скорости + турбо

  • Автоматично задвижвана 3 л купа

  • Кашмирено сиво

Que trộn hình nón để sử dụng tối đa lượng không khí

Que trộn hình nón để sử dụng tối đa lượng không khí

Que trộn hình nón độc đáo giúp sử dụng tối đa lượng không khí, cho độ đặc mịn và bột bánh nhuyễn mịn hơn

Động cơ công suất lớn 450W nhào những loại bột cứng nhất

Động cơ công suất lớn 450W nhào những loại bột cứng nhất

Động cơ công suất lớn 450W giúp bạn nhào nhẹ nhàng những loại bột cứng nhất.

Trộn liên tục để có bột mỏng

Trộn liên tục để có bột mỏng

Tô được thiết kế để khớp liên tục với que trộn hình nón cho kết quả trộn tốt nhất.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

29

Отзиви

93%

препоръчват този продукт

1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Страхотен

Правих кекс, правих мъфини, месих даже козунаци с него. Страхотен е, най-добрия ми помощник в кухнята.

Предимства

Не заема много място

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

19/01/2020

България

България

Супер удобен уред

Получих го за коледен подарък. Днес за първи път го използвах и направих кекс. Получи се много добре.

Предимства

Бърз, мощен и ми харесва

Недостатъци

Няма за сега. Надявам се и за в бъдеще да е така.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

05/06/2019

България

България

Продуктът е качествен

Продуктът е качествен и удобен, лесен за работа. Спестява време и приготвянето на храна с него е лесно и бързо!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3745/00 Миксер

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