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  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
  • Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо

Серия 5000Блендер, технология ProBlend, 800 W, стъклен съд 2 l

HR3573/90

5
| (34) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо
Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 6 остриета в комбинация с ефективно проектиран 1000 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета.
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Благодарение на мощната технология ProBlend Crush

Перфектни фини резултати, два пъти по-бързо

  • Технология ProBlend Crush

2 години международна гаранция

2 години международна гаранция

Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция на нашите блендери – което е нашата гаранция за дълготрайно качество и работа.

Високоскоростен блендер с мощен мотор от 1000 W

Високоскоростен блендер с мощен мотор от 1000 W

Мощен, но енергийно ефективен 1000 W мотор за балансиране на ефективността на мощността и перфектни резултати при блендиране. Създаден с цел да извлече максимума от технологията ProBlend Crush.

Технология ProBlend Crush с 6 ножчета за фино пасиране

Технология ProBlend Crush с 6 ножчета за фино пасиране

Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 6 остриета в комбинация с ефективно проектиран 1000 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета

Технически данни

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Отзиви

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Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

5.0

от 5

34

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

07/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Удобен и функционален

Разбива много добре. Малката кана позволява разбиване на по-малки количества.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3573/90 Блендер, технология ProBlend, 800 W, стъклен съд 2 l

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серия 5000 HR3573/90 Блендер, технология ProBlend, 800 W, стъклен съд 2 l

15/12/2024

Україна

Україна

Блендер HR3573/90 Рекомендую.

Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер

23/08/2023

Україна

Україна

Супер потужність!

Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні

Предимства

За

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер

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