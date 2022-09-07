Технология ProBlend Crush
Вие се радвате на 2-годишна международна гаранция на нашите блендери – което е нашата гаранция за дълготрайно качество и работа.
Мощен, но енергийно ефективен 1000 W мотор за балансиране на ефективността на мощността и перфектни резултати при блендиране. Създаден с цел да извлече максимума от технологията ProBlend Crush.
Технологията ProBlend Crush превръща най-твърдите съставки в най-фините смутита два пъти по-бързо. Нашите уникални ножчета с 6 остриета в комбинация с ефективно проектиран 1000 W мотор раздробяват перфектно лед и големи парчета
5.0
от 5
34
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
elig
07/09/2022
България
Потвърден купувач
Удобен и функционален
Разбива много добре. Малката кана позволява разбиване на по-малки количества.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3573/90 Блендер, технология ProBlend, 800 W, стъклен съд 2 l
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серия 5000 HR3573/90 Блендер, технология ProBlend, 800 W, стъклен съд 2 l
Азот
15/12/2024
Україна
Блендер HR3573/90 Рекомендую.
Благодарю компанию за товар, оперативность, упаковку, документы. Все соответствует описанию и комплектации блендера. Блендер понравился к покупке рекомендую. Компании удачи и процветания.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Nadia_17
23/08/2023
Україна
Супер потужність!
Заказала на сайті блендер даної моделі. Дуже подобається , відправка за рахунок фірми Філіпс (вони добре дбають про своїх клієнтів і тримають свій бренд на висоті). Блендер дуже потужний, за кілька секунд збиває коктейлі з льодом. Я навіть в шоці була! Стильний дизайн і зручний у використанні
Предимства
За
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 5000 HR3573/90 Блендер