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  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия
  • Прясно изцеден сок без усилия

Колекция DailyПреса за цитруси

HR2738/00

4.7
| (86) Отзиви | 99% препоръчват този продукт
Прясно изцеден сок без усилия
С тази цитрусова преса можете лесно да приготвяте вкусни домашни цитрусови сокове. Благодарение на компактния й дизайн можете лесно да я прибирате, а всичките й детайли са подходящи за почистване в съдомиялна машина, което ще ви спести време при измиването й.
Виж всички предимства

Подходяща за миене в съдомиялна машина, компактен дизайн

Прясно изцеден сок без усилия

  • 0,5 л

  • 25 W

  • Автоматично обръщане

  • Отделение за съхранение на кабела

Включена кана за сок 500 мл

Включена кана за сок 500 мл

500 мл кана за сок осигурява голям капацитет за правене на сок

без прокапване с новия улей за изливане

без прокапване с новия улей за изливане

без прокапване с новия улей за изливане

Отделение за прибиране на кабела

Отделение за прибиране на кабела

Спестете място с практичната система за прибиране на шнура под кожуха.

Технически данни

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Отзиви

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4.7

от 5

86

Отзиви

99%

препоръчват този продукт

2

09/02/2025

България

България

Горещо препоръчвам!

Супер е. Много бързо и цялостно изцежда, не се налага почистване след всеки плод.

Предимства

Топ е! Бърз и без да оставя много отпадъци. Не капе.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

27/09/2024

България

България

Любима всяка сутрин

Бърза и лесна за употреба. Цялото семейство си правим по много фрешове всеки ден

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

26/09/2024

България

България

Мощен, но безшумен

Много мощен уред, а любимата ми екстра е, че вече нищо не капе по плота в кухнята. Препоръчвам!

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси

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