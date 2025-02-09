0,5 л
25 W
Автоматично обръщане
Отделение за съхранение на кабела
500 мл кана за сок осигурява голям капацитет за правене на сок
без прокапване с новия улей за изливане
Спестете място с практичната система за прибиране на шнура под кожуха.
4.7
от 5
86
Отзиви
99%
препоръчват този продукт
Cvetomir
09/02/2025
България
Горещо препоръчвам!
Супер е. Много бързо и цялостно изцежда, не се налага почистване след всеки плод.
Предимства
Топ е! Бърз и без да оставя много отпадъци. Не капе.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Супер мама * 4
27/09/2024
България
Любима всяка сутрин
Бърза и лесна за употреба. Цялото семейство си правим по много фрешове всеки ден
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Вера31
26/09/2024
България
Мощен, но безшумен
Много мощен уред, а любимата ми екстра е, че вече нищо не капе по плота в кухнята. Препоръчвам!
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Avance Collection HR2752/90 Преса за цитруси