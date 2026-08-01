HR2681/00
Блендер
Блендирайте дори най-твърдите съставки с нашия най-мощен ръчен блендер досега. Насладете се на всичко – от домашно приготвено ядково мляко до смутита със замразени плодове – за нула време.
Патентованата технология съчетава нашия най-мощен мотор с уникално оформен модул с ножове и предпазител срещу пръски за оптимално движение на съставките, лесно почистване и без повече бъркотия в кухнята. Бързи резултати и гладки смеси всеки път.
Регулирайте скоростта, докато блендирате, за по-добро управление благодарение на интуитивното задействане на скоростта. Започнете бавно, за да избегнете пръскане, след това постепенно натискайте все по-силно, за да увеличите стабилно мощността.
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