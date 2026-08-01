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  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
  • Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време

Серия 5000Ръчен пасатор

HR2681/00

Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време
С 50% повече мощност* за натрошаване на която и да било съставка ръчният блендер на Philips от серия 5000 е идеалният избор за страхотни и равномерни резултати. Насладете се на кремообразни супи и фини сосове, докато разучавате нови начини за приготвяне на вашата храна!
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Нашият най-мощен ръчен блендер досега

Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време

  • Блендер

1200 вата чиста мощност на раздробяване

1200 вата чиста мощност на раздробяване

Блендирайте дори най-твърдите съставки с нашия най-мощен ръчен блендер досега. Насладете се на всичко – от домашно приготвено ядково мляко до смутита със замразени плодове – за нула време.

По-бързо и гладко блендиране с технологията ProMix

По-бързо и гладко блендиране с технологията ProMix

Патентованата технология съчетава нашия най-мощен мотор с уникално оформен модул с ножове и предпазител срещу пръски за оптимално движение на съставките, лесно почистване и без повече бъркотия в кухнята. Бързи резултати и гладки смеси всеки път.

Технология SpeedTouch за безпроблемно управление

Технология SpeedTouch за безпроблемно управление

Регулирайте скоростта, докато блендирате, за по-добро управление благодарение на интуитивното задействане на скоростта. Започнете бавно, за да избегнете пръскане, след това постепенно натискайте все по-силно, за да увеличите стабилно мощността.

Технически данни

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