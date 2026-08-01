Блендирайте дори най-твърдите съставки за нула време

С 50% повече мощност* за натрошаване на която и да било съставка ръчният блендер на Philips от серия 5000 е идеалният избор за страхотни и равномерни резултати. Насладете се на кремообразни супи и фини сосове, докато разучавате нови начини за приготвяне на вашата храна!