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  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие
  • Пасира, кълца и смила без усилие

Колекция DailyМини блендер

HR2604/80

4.9
| (23) Отзиви | 96% препоръчват този продукт
Пасира, кълца и смила без усилие
Насладете се на бързи и лесни смутита, шейкове, сосове, замразени коктейли и подправки за любимите си ястия. 350 W мотор, нож с 4 остриета и компактен, ергономичен дизайн на каната работят безпроблемно заедно, за да ви предоставят отлични резултати.
Виж всички предимства

С 350 W мотор за бързи резултати

Пасира, кълца и смила без усилие

  • 350 W

  • Чаша за из път

  • Многофункционална кълцаща приставка

Мощен 350 W мотор за гладко пасиране

Мощен 350 W мотор за гладко пасиране

Можете бързо и лесно да постигнете гладки резултати. Пасирайте фино любимите си продукти за по-малко от 30 секунди с мощния 350 W мотор и нож с 4 остриета.

Натрошавайте лед и други твърди съставки

Натрошавайте лед и други твърди съставки

Независимо дали правите вегетариански дип, или здравословно смути, вашият мини пасатор може да се справи с всичко. Можете да пасирате фино и да разтрошите дори най-твърдите състави – от кивита до кубчета лед.

Две настройки на скоростта за по-фино пасиране

Контролирайте колко бързо и фино искате да пасирате съставките с бутоните за две настройки на скоростта, за да приготвяте перфектни смутита всеки път.

Технически данни

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Отзиви

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4.9

от 5

23

Отзиви

96%

препоръчват този продукт

4
2
1

11/11/2021

Україна

Україна

Виріб має чудові функції

Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається

Предимства

100

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Дуже класний блендер

Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

09/11/2021

Україна

Україна

Готуючись дуже смачні смузі

Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.

Предимства

Користуючись 2 роки, дуже задоволена

Недостатъци

Відсутні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер

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