350 W
Чаша за из път
Многофункционална кълцаща приставка
Можете бързо и лесно да постигнете гладки резултати. Пасирайте фино любимите си продукти за по-малко от 30 секунди с мощния 350 W мотор и нож с 4 остриета.
Независимо дали правите вегетариански дип, или здравословно смути, вашият мини пасатор може да се справи с всичко. Можете да пасирате фино и да разтрошите дори най-твърдите състави – от кивита до кубчета лед.
Контролирайте колко бързо и фино искате да пасирате съставките с бутоните за две настройки на скоростта, за да приготвяте перфектни смутита всеки път.
4.9
от 5
23
Отзиви
96%
препоръчват този продукт
MILAплм
11/11/2021
Україна
Виріб має чудові функції
Даю високу оцінку цьому виробу. Чудово подрібнює , дуже гарне смузі можна приготувати. Дуже часто користуюсь блендером, дуже висока швидкість цього пристрою. Блендер не ломається
Предимства
100
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Marisa8
09/11/2021
Україна
Дуже класний блендер
Зручний у використанні, компактний та багатофункціональний блендер.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Панда37
09/11/2021
Україна
Готуючись дуже смачні смузі
Дуже легкий у користуванні, готує смачні смузі, супи пюре, подрібнення горіхи, насіння льону.
Предимства
Користуючись 2 роки, дуже задоволена
Недостатъци
Відсутні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2604/80 Мініблендер