ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
  • Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон

Колекция DailyПасатор ProMix

HR2545/00

4.1
| (47) Отзиви
Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон
С мощен мотор и уникален ергономичен дизайн новият ръчен пасатор за всекидневно ползване предоставя бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон, помагайки ви лесно да приготвяте здравословни домашно приготвени ястия всеки ден
Виж всички предимства

Насладете се на лесни и здравословни домашно приготвени ястия всеки ден

Бързо и ефикасно пасиране с натискането на един бутон

  • Интуитивно

  • Лесна

  • Силно

700W Мощен мотор

700W Мощен мотор

Силен мотор с мощност 700 W гарантира мощно пасиране за ежедневните ви домашни ястия

Предпазител за ножа против разплискване

Предпазител за ножа против разплискване

Специалните вълнообразни форми в долната част на оста за пасиране на ръчния блендер гарантират, че докато пасирате, няма да има разплискване

Ергономичен дизайн

Ергономичен дизайн

Здравият и ергономичен дизайн предлага удобно и лесно използване за потребителите

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.1

от 5

47

Отзиви

05/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Продукта има чудестни характеристики

Пасаторът е лек, нисък шум и като цяло супер лесно и бързо пасира. С удоволствие ще го препоръчам на приятелки

Предимства

лек и безшумен

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix

24/06/2023

Україна

Україна

Потвърден купувач

Класний прилад !

Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix

28/12/2022

Україна

Україна

Потвърден купувач

Гарний помічник, дуже задоволена!!!

Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!