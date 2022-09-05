HR2545/00
Интуитивно
Лесна
Силно
Силен мотор с мощност 700 W гарантира мощно пасиране за ежедневните ви домашни ястия
Специалните вълнообразни форми в долната част на оста за пасиране на ръчния блендер гарантират, че докато пасирате, няма да има разплискване
Здравият и ергономичен дизайн предлага удобно и лесно използване за потребителите
4.1
от 5
47
Отзиви
Cvetito
05/09/2022
България
Потвърден купувач
Продукта има чудестни характеристики
Пасаторът е лек, нисък шум и като цяло супер лесно и бързо пасира. С удоволствие ще го препоръчам на приятелки
Предимства
лек и безшумен
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2534/00 Пасатор ProMix
Ukrainian qo
24/06/2023
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Класний прилад !
Зручний у використанні, а саме: сильний корпус, легке з'єднання насадок та двигуна, легко миється - немає потаємних зазорів. Для особистого користування саме те !
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2545/00 Ручний блендер ProMix
Ministrelia
28/12/2022
Україна
Част от промоцията
Потвърден купувач
Гарний помічник, дуже задоволена!!!
Гарний помічник, дуже задоволена!!! Смачні страви до столу легко вдаються з ним.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2537/00 Ручний блендер ProMix