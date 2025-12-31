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  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine
  • Blender 3000 Series, Mini Blender, Blender 3000 Series Mini, Blender 3000 Mini, Mini Blender 3000, HR 2512, HR2512/00, HR2512/90, HR251200, HR251290, HR2512_00, HR2512_90, Serpentine

Серия 3000 миниБлендер Philips

HR2512/00

Малък по размери, голям по мощност

С мини блендера Philips от серия 3000 можете лесно да правите смутита и сосове благодарение на дълготрайния мотор. Частите са лесни за почистване, подходящи са за миене в съдомиялна машина и са достатъчно компактни, за да се съхраняват в шкафа.

Виж всички предимства

Блендирайте копринени смутита и вкусни сосове

Малък по размери, голям по мощност

  • Дълготраен мотор

  • Компактен дизайн и лесно съхранение

  • Бързо почистване

Технология ProBlend за гладки смеси

Технология ProBlend за гладки смеси

Технологията ProBlend съчетава дълготраен мотор, остри ножове и оребрена кана за перфектни резултати при блендиране. Насладете се на гладки смеси без бучки.

Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор

Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор

Дълготрайният мотор ProBlend завихря равномерно всички съставки за по-добро блендиране. Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор.

Остри остриета за гладко раздробяване и блендиране

Остри остриета за гладко раздробяване и блендиране

Ножовете ProBlend режат храната на най-дребни парчета за гладки напитки и сосове.

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