Малък по размери, голям по мощност

С мини блендера Philips от серия 3000 можете лесно да правите смутита и сосове благодарение на дълготрайния мотор. Частите са лесни за почистване, подходящи са за миене в съдомиялна машина и са достатъчно компактни, за да се съхраняват в шкафа.