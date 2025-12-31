HR2512/00
Малък по размери, голям по мощност
С мини блендера Philips от серия 3000 можете лесно да правите смутита и сосове благодарение на дълготрайния мотор. Частите са лесни за почистване, подходящи са за миене в съдомиялна машина и са достатъчно компактни, за да се съхраняват в шкафа.
Дълготраен мотор
Компактен дизайн и лесно съхранение
Бързо почистване
Технологията ProBlend съчетава дълготраен мотор, остри ножове и оребрена кана за перфектни резултати при блендиране. Насладете се на гладки смеси без бучки.
Дълготрайният мотор ProBlend завихря равномерно всички съставки за по-добро блендиране. Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор.
Ножовете ProBlend режат храната на най-дребни парчета за гладки напитки и сосове.
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