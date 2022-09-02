Дълготраен мотор
Компактен дизайн и лесно съхранение
Бързо почистване
Технологията ProBlend съчетава дълготраен мотор, остри ножове и оребрена кана за перфектни резултати при блендиране. Насладете се на гладки смеси без бучки.
Дълготрайният мотор ProBlend завихря равномерно всички съставки за по-добро блендиране. Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор.
Ножовете ProBlend режат храната на най-дребни парчета за гладки напитки и сосове.
5.0
от 5
9
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
02/09/2022
България
Потвърден купувач
Daily Collection HR2603/00 Мини пасатор
Това е един невероятен уред. Използвам го ежедневно. Приготвям много неща с него. За мен е голямо удобство чашата за път.Дори когато ходя на почивка си го вземам.
Предимства
комфортен, не заема място, мощен, изключително лесен за употреба
Недостатъци
няма
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер
PLAMI
09/08/2019
България
Страхотен блендер
Мини блендера е отличен,върши страхотна работа,децата го ползват с удоволствие, лесен за почистване.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор
Kitty26
13/11/2019
Україна
Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.
Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер