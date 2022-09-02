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  • Малък по размери, голям по мощност
  • Малък по размери, голям по мощност
  • Малък по размери, голям по мощност

Серия 3000 миниБлендер Philips

HR2511/90

5
| (9) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Малък по размери, голям по мощност
С мини блендера Philips от серия 3000 можете лесно да правите смутита и сосове благодарение на дълготрайния мотор. Частите са лесни за почистване, подходящи са за миене в съдомиялна машина и са достатъчно компактни, за да се съхраняват в шкафа.
Виж всички предимства

Блендирайте копринени смутита и вкусни сосове

Малък по размери, голям по мощност

  • Дълготраен мотор

  • Компактен дизайн и лесно съхранение

  • Бързо почистване

Технология ProBlend за гладки смеси

Технология ProBlend за гладки смеси

Технологията ProBlend съчетава дълготраен мотор, остри ножове и оребрена кана за перфектни резултати при блендиране. Насладете се на гладки смеси без бучки.

Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор

Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор

Дълготрайният мотор ProBlend завихря равномерно всички съставки за по-добро блендиране. Блендирайте смутита и други продукти с дълготрайния мотор.

Остри остриета за гладко раздробяване и блендиране

Остри остриета за гладко раздробяване и блендиране

Ножовете ProBlend режат храната на най-дребни парчета за гладки напитки и сосове.

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

9

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

02/09/2022

България

България

Потвърден купувач

Daily Collection HR2603/00 Мини пасатор

Това е един невероятен уред. Използвам го ежедневно. Приготвям много неща с него. За мен е голямо удобство чашата за път.Дори когато ходя на почивка си го вземам.

Предимства

комфортен, не заема място, мощен, изключително лесен за употреба

Недостатъци

няма

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2603/00 Мини блендер

09/08/2019

България

България

Страхотен блендер

Мини блендера е отличен,върши страхотна работа,децата го ползват с удоволствие, лесен за почистване.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Колекция Daily HR2872/00 Мини пасатор

13/11/2019

Україна

Україна

Компактний, легко миється, зручний у використанні та потужний.

Дуже порадувало те що не зважаючи на розмір, блендер дуже потужний.Має дві швидкості.Справляється навіть з твердими овочами і фруктами і навіть подрібнить лід.Має гарний дизайн, легко миється, не ковзає по поверхні.Завдяки пляшечці для смузі(йде в комплекті) смузі можна приготувати і не переливаючи брати з собою.Легко подрібнить трави, часник, спеції та горіхи.Такий помічник на кухні вам сподобається, і не займе багато місця.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Daily Collection HR2605/80 Міні-блендер

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