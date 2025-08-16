ПродуктиПоддръжка

Всички серии

  • Прясното смути стана още по-добро
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро
  • Прясното смути стана още по-добро

Philips Conscious EditionБлендер от серия 5000

HR2500/00

4.8
| (6) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Прясното смути стана още по-добро
Пригответе любимото си сутрешно смути за път, с елегантен стил и безупречна производителност.
Виж всички предимства

С блендера Philips Conscious Edition

Прясното смути стана още по-добро

  • Технология ProBlend

  • Разглобяеми ножове

  • Копринено бяло матово покритие

  • Биопластмаса

Технология ProBlend за фини смутита без парценца

Технология ProBlend за фини смутита без парценца

Технологията ProBlend комбинира 3 ключови характеристики, специално проектирани да създадат оптимален поток на съставките за гладки смеси без бучки. Моторът ProBlend осигурява оптимална мощност от 350 W за задвижване на потока при блендиране и равномерно циркулиране на всички съставки. Ножовете ProBlend са с уникална форма за максимална сила и режеща производителност. Каната ProBlend е проектирана с уникални ребра, които непрекъснато насочват съставките обратно в потока при блендиране.

Преносим и лесен за ползване

Преносим и лесен за ползване

Лесен за ползване: добавете съставките си, завъртете, смесете и се наслаждавайте.

Бързо почистване благодарение на сваляемите ножове

Бързо почистване благодарение на сваляемите ножове

Всички сваляеми части са лесни за изплакване и могат да се мият в съдомиялна машина.

Технически данни

Получете поддръжка за този продукт

Намерете често задавани въпроси, ръководства за потребителя, информация и съвети за безопасност

Отзиви

Тези отзиви се управляват от Bazaarvoice и са в съответствие с Политиката за автентичност на Bazaarvoice, която се поддържа от технология за борба с измамите и човешкия анализ. Подробности могат да бъдат намерени на
Мненията на клиентите под формата на продуктови оценки и оценки със звезди са полезни за всички. Те ви позволяват да научите повече за продукта и ви помагат да вземете решение за покупка. Всеки клиент, закупил продукт онлайн или в магазин, може да остави ревю

4.8

от 5

6

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

3
2
1

16/08/2025

Eesti

Eesti

Hea lihtne blender smuuti jaoks.

Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser

16/06/2025

Magyarország

Magyarország

Потвърден купувач

A termék praktikus és nagyon jól működik

[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép

19/02/2025

Lietuva

Lietuva

Naudojamos perdirbtos medžiagos

Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas

Запишете се за бюлетина ни, за да получавате промоционални оферти за нашите...

    Желая да получавам рекламни съобщения – въз основа на моите предпочитания и поведение – за продукти, услуги, събития и промоции на Philips. Мога лесно да се отпиша по всяко време!

      Откази от отговорност

      1. Пластмасата може да бъде проследена до рециклирани отпадъци от растителни масла, които се отчитат към основния корпус чрез подхода на масов баланс (mass balance) по стандарта ISCC**. Това гарантира, че за всеки грам пластмаса в основния корпус в производствената верига е вложено еквивалентно количество биоциркулярна суровина.

      2. Международна сертификация за устойчивост и въглеродни емисии