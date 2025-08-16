Технология ProBlend
Разглобяеми ножове
Копринено бяло матово покритие
Биопластмаса
Технологията ProBlend комбинира 3 ключови характеристики, специално проектирани да създадат оптимален поток на съставките за гладки смеси без бучки. Моторът ProBlend осигурява оптимална мощност от 350 W за задвижване на потока при блендиране и равномерно циркулиране на всички съставки. Ножовете ProBlend са с уникална форма за максимална сила и режеща производителност. Каната ProBlend е проектирана с уникални ребра, които непрекъснато насочват съставките обратно в потока при блендиране.
Лесен за ползване: добавете съставките си, завъртете, смесете и се наслаждавайте.
Всички сваляеми части са лесни за изплакване и могат да се мият в съдомиялна машина.
4.8
от 5
6
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
HVB!
16/08/2025
Eesti
Hea lihtne blender smuuti jaoks.
Minu meelest super toode. Ilus, kompaktne ja lihtne kasutada.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000-seeria kannmikser
Topánka78
16/06/2025
Magyarország
Потвърден купувач
A termék praktikus és nagyon jól működik
[Ezt az értékelést promóció részeként kaptuk.] Nagyon szeretjük, mert használata egyszerű, könnyen tisztítható, mosogatógépben is. Bárhova magunkkal tudjuk vinni az elkészült turmixot. Jeges gyümölcsöket is szoktunk benne turmixolni és hibátlanul működik.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 Series 5000 turmixgép
Audrytė
19/02/2025
Lietuva
Naudojamos perdirbtos medžiagos
Prietaisui pagaminti panaudotos perdirbtos medžiagos. Plaka neblogai.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Eco Conscious Edition HR2500/00 5000 serijos maišytuvas
Пластмасата може да бъде проследена до рециклирани отпадъци от растителни масла, които се отчитат към основния корпус чрез подхода на масов баланс (mass balance) по стандарта ISCC**. Това гарантира, че за всеки грам пластмаса в основния корпус в производствената верига е вложено еквивалентно количество биоциркулярна суровина.
Международна сертификация за устойчивост и въглеродни емисии