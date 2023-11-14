Интелигентно пространство за съхранение на дискове
4 диска
150 W
Бяло
Уникално оформената тръба за месене се предлага с множество наклонени щифтове, а бъркалката осигурява равномерното и обстойно разбъркване на брашното и течността от всеки ъгъл на смесителната камера.
Дългата тръба за месене гарантира оптимален процес на месене, което води до идеално и пухкаво тесто.
Уредът за паста и нудли Viva на Philips не само позволява бързо и автоматично смесване, месене и извличане, но също така гарантира добрата текстура и вкус на пастата и нудлите.
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5.0
от 5
7
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Zeldelina
14/11/2023
България
Страхотен уред!
Приготвянето на паста вече като детска игра! Става бързо и лесно, като пастата е плътна и със страхотен вкус. Машинката е малка и не заема излишно място на плота и в шкафа.
Предимства
Прясна паста на момента; Бързо приготвяне; Разнообразни вкусове и форми;
Недостатъци
Трудно миене. Ролката която върти тестото не изглежда надеждна.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
sleeptalker99
25/02/2021
България
Потвърден купувач
Невероятен продукт!
Уредът за паста е повече от невероятен. Практичен, удобен, лесно се почиства и няма нищо по-вкусно от прясната паста. Докато водата заври пастата е готова.
Предимства
Бързо приготвяне, лесен за почистване
Недостатъци
няма
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
ГеоргиХ
05/06/2019
България
Интересна добавка към всяка кухня
Ако ви омръзне да ядете "магазинска" паста, това е най-добрия начин да си приготвите сами. Идва с 4 приставки, като взех допълнително още 3. С правилното брашно се получава супер паста. Използвайте семола и ще разберете какво е наслада от хапването на прясна паста.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли