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  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
  • Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате

Viva CollectionУред за паста и нудли

HR2345/19

5
| (7) Отзиви | 100% препоръчват този продукт

1 награда

Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате
Уредът за паста и нудъли Philips Viva е напълно автоматизирано решение, което ви позволява да приготвяте прясна паста и нудъли от нулата, без много време и умения. С компактен размер той лесно може да се побере във вашата кухня и склад.
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Прясна бърза паста по начина, по който я харесвате

  • Интелигентно пространство за съхранение на дискове

  • 4 диска

  • 150 W

  • Бяло

Уникално оформена бъркалка за бъркане на тестото

Уникално оформената тръба за месене се предлага с множество наклонени щифтове, а бъркалката осигурява равномерното и обстойно разбъркване на брашното и течността от всеки ъгъл на смесителната камера.

Дългата тръба за месене прави меко и пухкаво тесто

Дългата тръба за месене гарантира оптимален процес на месене, което води до идеално и пухкаво тесто.

Автоматично смесва тестото и извлича разнообразни тестени изделия

Автоматично смесва тестото и извлича разнообразни тестени изделия

Уредът за паста и нудли Viva на Philips не само позволява бързо и автоматично смесване, месене и извличане, но също така гарантира добрата текстура и вкус на пастата и нудлите.

Технически данни

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Награди

  • Award image VRS_AWARD-612372

Отзиви

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5.0

от 5

7

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

14/11/2023

България

България

Страхотен уред!

Приготвянето на паста вече като детска игра! Става бързо и лесно, като пастата е плътна и със страхотен вкус. Машинката е малка и не заема излишно място на плота и в шкафа.

Предимства

Прясна паста на момента; Бързо приготвяне; Разнообразни вкусове и форми;

Недостатъци

Трудно миене. Ролката която върти тестото не изглежда надеждна.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

25/02/2021

България

България

Потвърден купувач

Невероятен продукт!

Уредът за паста е повече от невероятен. Практичен, удобен, лесно се почиства и няма нищо по-вкусно от прясната паста. Докато водата заври пастата е готова.

Предимства

Бързо приготвяне, лесен за почистване

Недостатъци

няма

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

05/06/2019

България

България

Интересна добавка към всяка кухня

Ако ви омръзне да ядете "магазинска" паста, това е най-добрия начин да си приготвите сами. Идва с 4 приставки, като взех допълнително още 3. С правилното брашно се получава супер паста. Използвайте семола и ще разберете какво е наслада от хапването на прясна паста.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Viva Collection HR2345/19 Уред за паста и нудли

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