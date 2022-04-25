Система ProBlend
Максимална вместимост 2 l
Ефективна вместимост 1,25 l
2 настройки за скорост + импулсен режим
Стъклена кана
Използвайте настройката на системата ProBlend плюс за импулсен режим, за да натрошите ледени кубчета на фини парченца само за 45 секунди**. Перфектен за вашите любими охладени напитки и смутита и чудесен за специални десерти.
Насладете се на широка гама от напитки и подгответе бързо съставките за любимите си ястия с 2 скорост и настройки за импулсен режим, от които да избирате. Използвайте за съставки от билки, подправки и зеленчуци до смилане на кафе и дори натрошаване на лед, за да приготвите вкусно охладено смути.
Може да приготвя до 6 напитки (въз основа на размера на чаша от 200 ml) благодарение на ефективната вместимост от 1,25 l.***
5.0
от 5
36
Отзиви
100%
препоръчват този продукт
Solodka
25/04/2022
Україна
Част от промоцията
Компактний помічник, готує смачні смузі.
Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
гуфія
24/04/2022
Україна
Част от промоцията
потужний
не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Mira30
23/04/2022
Україна
Част от промоцията
Дуже зручний стакан щоб брати з собою
Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Да, препоръчвам този продукт
Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л
Тестван в режим MAX (МАКС.) при различни рецепти
ако се счита, че една чаша е с вместимост 200 ml