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  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
  • Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*

Серия 3000Блендер с технология ProBlend Crush, 600 W, 2 l

HR2291/41

5
| (36) Отзиви | 100% препоръчват този продукт
Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*
Създаден, за да подобри ежедневното блендиране, с 600 W мощност и ефективност на ножовете, които ще се справят с всички съставки и дори ще натрошат лед. Предоставя гладка текстура с минимални усилия и за нула време.
Виж всички предимства

Уникална ProBlend система

Блендира до гладка смес без бучки за 45 секунди*

  • Система ProBlend

  • Максимална вместимост 2 l

  • Ефективна вместимост 1,25 l

  • 2 настройки за скорост + импулсен режим

  • Стъклена кана

Натрошава лед на фини парченца само за 45 секунди**

Натрошава лед на фини парченца само за 45 секунди**

Използвайте настройката на системата ProBlend плюс за импулсен режим, за да натрошите ледени кубчета на фини парченца само за 45 секунди**. Перфектен за вашите любими охладени напитки и смутита и чудесен за специални десерти.

2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате

2 скорости + настройки за импулсен режим, от които да избирате

Насладете се на широка гама от напитки и подгответе бързо съставките за любимите си ястия с 2 скорост и настройки за импулсен режим, от които да избирате. Използвайте за съставки от билки, подправки и зеленчуци до смилане на кафе и дори натрошаване на лед, за да приготвите вкусно охладено смути.

Голяма кана с идеален размер за нуждите на вашето семейство

Голяма кана с идеален размер за нуждите на вашето семейство

Може да приготвя до 6 напитки (въз основа на размера на чаша от 200 ml) благодарение на ефективната вместимост от 1,25 l.***

Технически данни

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Отзиви

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5.0

от 5

36

Отзиви

100%

препоръчват този продукт

4
3
2
1

25/04/2022

Україна

Україна

Компактний помічник, готує смачні смузі.

Гарний блендер, соуси, майонези смузі, все це за лічені хвилини він приготує. Хороший помічник на моїй кухні. Спортивну баночку можна взяти з собою, як на роботу так і просто в дорого, чи з перекусом з молочними інгредієнтами, чи з щойно зробленим смузі. І мінімум забрудненого посуду, в банці приготував, в ній же і взяв з собою. Дуже зручно. Тепер я заряджаюсь вітамінами і клітковиною з овочів та ягід гожного дня.

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

24/04/2022

Україна

Україна

потужний

не великий але потужний, смузі і навіть суп перетворив в пюре не кип'яток був але горячий) має додаткавий стакан для смузі з собою, і це дуже круто бо після пругутування можно взяти з собою. коштує зовсім не багато тому раджу придбати його бо він потрібний помічник на кожній кухні

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

23/04/2022

Україна

Україна

Дуже зручний стакан щоб брати з собою

Дуже задоволена можна й лід подрібнювати , фреш робити та різні пюре і коктейлі . Зручно що в комплектації є дорожня склянка готую смузі та беру з собою на тренування чи зранку по дорозі на роботу. Гарна потужність .

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

Да, препоръчвам този продукт

Този отзив е направен за Серія 3000 HR2291/41 Блендер ProBlend Crush Tech. 600 Вт, 2 л

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      1. Тестван в режим MAX (МАКС.) при различни рецепти

      2. ако се счита, че една чаша е с вместимост 200 ml